Magic Mike - The Last Dance, Salma Hayek: "Mio marito non era geloso degli spogliarellisti"

Salma Hayek Pinault ha rivelato che suo marito non era affatto geloso degli spogliarellisti con cui ha recitato sul set di Magic Mike - The Last Dance.

Il rapporto di Salma Hayek con il marito François Henri Pinault è estremamente solido: la coppia sta insieme da 15 anni e l'attrice, che ha recentemente recitato al fianco di Channing Tatum in Magic Mike - The Last Dance, era talmente a suo agio da essere diventata amica degli spogliarellisti presenti sul set del suo ultimo film.

"Mio marito non è un uomo geloso", ha detto la Hayek alla rivista People. "Lo chiamavo sempre dal set e gli dicevo: 'Oh mio Dio, mi sento così male con me stessa', perché avevo questo pregiudizio su come sarebbero stati i ragazzi, gli spogliarellisti."

"Ma non lo sono. Sono adorabili. Sono ragazzi così fantastici. E mio marito mi fa: 'Oh Dio, stai diventando la migliore amica degli spogliarellisti, vero?' E io: 'Sì, li adoro!'", ha continuato la star. "È perfino venuto sul set un paio di volte e c'era uno dei ragazzi che gli chiedeva sempre dei consigli per il suo business."

"Parlava francese e sapeva tutto di François. Erano più eccitati di vedere François che me! Una volta terminate le riprese del film sono venuti tutti a casa mia. Ce la siamo davvero spassata e, a fine serata, François è venuto da me e mi ha detto: 'Hai ragione, sono proprio adorabili'", ha concluso Salma Hayek.