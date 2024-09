Maggie Smith: Re Carlo, Daniel Radcliffe e le star di Hollywood rendono omaggio all'attrice

Maggie Smith è morta all'età di 89 anni e online sono stati condivisi ricordi, omaggi e saluti da parte di chi ha avuto modo di lavorare con lei e conoscerla.

Tra le dichiarazioni, oltre a quelle delle star di Hollywood e dei protagonisti di Harry Potter, c'è anche un commosso messaggio di Re Carlo.

L'omaggio del re

Il sovrano britannico ha dichiarato: "Io e mia moglie siamo profondamente rattristati nell'apprendere della morte di Dama Maggie Smith. Mentre cala il sipario su un tesoro nazionale, ci uniamo a tutti coloro in tutto il mondo nel ricordare con la più cara ammirazione e affetto le sue tante interpretazioni grandiose, e il suo calore la sua intelligenza che brillavano sul palco e fuori dalla scena".

A message of condolence from His Majesty The King following the passing of Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/SiKw8EEHva — The Royal Family (@RoyalFamily) September 27, 2024

I ricordi delle star di Harry Potter

Daniel Radcliffe, interprete di Harry Potter, ha ricordato l'indimenticabile professoressa Minerva McGrannit dichiarando: "La prima volta che ho incontrato Maggie Smith avevo 9 anni e stavamo leggendo delle scene di David Copperfield, che era stato il mio primo lavoro. Non sapevo praticamente nulla di lei tranne che i miei genitori erano colpiti dal fatto che avrei lavorato con lei. L'altra cosa che sapevo era che era una Dama, quindi la prima cosa che le ho chiesto quando l'ho incontrata è stata 'Vuole che la chiami Dama?'. Si è messa a ridere e ha detto qualcosa tipo 'Non essere ridicolo!'. Mi ricordo di essermi sentito nervoso nell'incontrarla e poi mi ha messo immediatamente a mio agio". Daniel ha quindi aggiunto che si sente davvero fortunato dall'opportunità avuta lavorando con lei per un decennio durante le riprese dei film di Harry Potter.

Radcliffe ne ha poi ricordato l'intelligenza, la 'lingua tagliente', e la capacità di intimidire e affascinare immediatamente tutti, essendo estremamente divertente. La star di Harry Potter ha ribadito: "Si usa troppo la parola leggenda, ma se può essere usata per qualcuno nel nostro settore, allora quella è lei. Grazie Maggie".

Bonnie Wright, interprete di Ginny Weasley, ha ricordato che la sua scena preferita con Smith era quella in cui gli studenti stanno imparando a danzare per il Ballo del Ceppo, permettendo di mostrare un equilibrio perfetto tra personalità e affetto che la professoressa McGrannit possedeva.

Devon Murray, che aveva la parte di Seamus Finnigan nella saga di Harry Potter, ha ammesso che considerava Maggie Smith la persona più intimidatoria che abbia mai incontrato, tuttavia una volta conosciuta si rivelava incredibilmente gentile, affettuosa e amorevole. L'attore ha aggiunto: "Ho così tanti ricordi con Maggie, dall'ubriacarci mentre aspettiamo un fax nella reception di un hotel all'avere alcuni dei migliori abbracci e coccole al mondo, fino a Maggie che cercava di rimanere serie mentre giravamo una scena e un babbuino iniziava a masturbarsi non appena iniziava a parlare".

Maggie Smith: Harry Potter, Downton Abbey e il ricordo di un'attrice divenuta la nostra "zia"

I ricordi delle star

Rob Lowe ha ricordato l'esperienza di lavorare con lei in Suddenly, Last Summer dichiarando che era come essere insieme a un leone: "Poteva mangiare vivo chiunque, e spesso lo ha fatto. Ma era divertente, e una compagnia grandiosa. E non sopportava gli sciocchi. Non ci sarà mai un'altra come lei".

Saddened to hear Dame Maggie Smith has passed. I had the unforgettable experience of working with her; sharing a two-shot was like being paired with a lion. She could eat anyone alive, and often did. But funny, and great company. And suffered no fools. We will never see another.... pic.twitter.com/wjJCL7FqWf — Rob Lowe (@RobLowe) September 27, 2024

Whoopi Goldberg ha recitato insieme a Maggie in Sister Act e l'ha ricordata come "una donna grandiosa e un'attrice brillante". Il premio Oscar ha quindi aggiunto: "Non riesco ancora a credere di essere stata abbastanza fortunata da lavorare con l'"unica nel suo genere"".

Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito, ha dichiarato che l'attrice ci ha introdotti a mondi nuovi con innumerevoli storie in cui ha recitato nel corso della sua lunga carriera. Era amata da così tante persone per il suo grandioso talento, diventando un vero tesoro nazionale il cui lavoro sarà apprezzato dalle prossime generazioni.

Dame Maggie Smith introduced us to new worlds with the countless stories she acted over her long career.



She was beloved by so many for her great talent, becoming a true national treasure whose work will be cherished for generations to come.



Our thoughts are with her family and... — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 27, 2024

I BAFTA hanno definito l'attrice "una leggenda del teatro e degli schermi britannici", ricordando i cinque premi e i riconoscimenti ottenuti durante la sua lunga carriera.

We're saddened to hear that actor Dame Maggie Smith, best known for the Harry Potter films and Downton Abbey, has died at the age of 89.



Dame Maggie was a legend of British stage and screen, winning five BAFTAs as well as a BAFTA Special Award and BAFTA Fellowship during her... pic.twitter.com/YxQs4GAdCp — BAFTA (@BAFTA) September 27, 2024

Paul Giamatti ha dichiarato a People che lavorare con Maggie, che considerava "un genio e una delizia", è stato un vero privilegio: "Era quel tipo di attrice che ti rende orgoglioso di essere un attore. E non dimenticherò mai quanto sia stata dolce con il mio figlio dodicenne quando ha fatto visita al set".

Joanne Froggat, ha voluto rendere omaggio alla star di Downton Abbey ricordando il talento, il senso dell'umorismo, la determinazione e il carisma, senza dimenticare il cuore immenso.

George Takei ha reso omaggio alla collega ricordandone alcuni dei ruoli più conosciuti:

A grand star of screen and stage has departed. Maggie Smith, known most recently for her unforgettable roles as the Dowager Countess in Downton Abbey and as Professor McGonagall in the Harry Potter films, passed away at age 89. Fans both old and young shall miss her dearly. — George Takei (@GeorgeTakei) September 27, 2024

Mia Farrow ha definito la collega come "insostituibile e magnifica".