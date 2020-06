Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney star di The Miracle Club

Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney saranno le protagoniste del film The Miracle Club che verrà diretto dal regista Thaddeus O'Sullivan.

Il progetto è tratto da una sceneggiatura originale scritta da Jimmy Smallhorne, Timothy Prager e Josh Maurer.

Al centro della trama di The Miracle Club ci sarà un gruppo di operaie turbolente di Dublino che vanno in pellegrinaggio a Lourdes, in Francia, scoprendo l'amicizia reciproca e i propri miracoli personali. Per ora non è stato svelato quali altri nomi affiancheranno nel cast lo stellare trio composto da Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney.

Maurer ha sottolineato: "Questo film cattura la forza, la resilienza e l'amore di donne notevoli mentre si ridefiniscono a proprio modo e del potere della loro amicizia e della fede".

Tim Haslam di Embankment ha detto: "The Miracle Club intrattiene, ispira e accoglie gli spettatori con i suoi personaggi vivaci, imprevedibili e accattivanti; celebra la speranza, l'umorismo, la famiglia e l'amicizia con miracoli che accadono realmente".

Le riprese del film The Miracle Club inizieranno nel mese di aprile 2021.