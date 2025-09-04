Downton Abbey, Michelle Dockery: “Il gran finale è anche un tributo a Maggie Smith”

L'attrice ha ricordato la star inglese della serie, scomparsa quasi un anno fa e alla quale è stato dedicato il film conclusivo.

Michelle Dockery è una delle star di Downton Abbey che hanno recitato al fianco di Maggie Smith, leggenda dello schermo internazionale scomparsa quasi un anno fa.

Di recente, il cast di Downton Abbey ha ricordato la collega, che lavorò anche alle riprese di Downton Abbey II - Una nuova era, l'ultimo capitolo cinematografico del franchise in costume che ha conquistato gli spettatori in tutto il mondo e che tornerà presto con il finale.

Il finale di Downton Abbey dedicato a Maggie Smith

"Questo film, in parte, è un tributo a Maggie Smith e alla contessa madre" ha spiegato Dockery, che nella serie interpreta Mary Crawley. Altre co-star hanno ricordato Smith.

Maggie Smith in una scena di Downton Abbey

"Ho sentito che il suo spirito era lì" ha dichiarato Elizabeth McGovern "e la nominavamo sempre". Sophie McShera, che interpreta Daisy Mason, ricorda che Maggie Smith era la partner di scena maggiormente ambita durante le riprese della serie: "Sulla strada di casa tutti dicevano che avevo una scena con Maggie, mi sentivo così onorata".

Il tributo a Maggie Smith e il film conclusivo di Downton Abbey

Il produttore Gareth Neame aveva anticipato, nel dicembre 2024, che il film conclusivo avrebbe incluso un tributo a Maggie Smith: "Non vedremo mai più un'altra come Dame Maggie Smith, è la fine di un'era".

Una foto di Maggie Smith appare in un teaser trailer del gran finale, diretto da Simon Curtis, con buona parte del cast originale di ritorno sullo schermo: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Dominic West, Paul Giamatti e Penelope Wilton.

Tra le attrici più amate e apprezzate della storia del cinema, Maggie Smith vinse due premi Oscar in carriera: nel 1970 come protagonista per La strana voglia di Jean e nel 1979 come non protagonista per California Suite.