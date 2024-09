Maggie Smith, il creatore di Downton Abbey: "Lavorare con lei è stato il più grande privilegio della mia vita"

Il creatore di Downton Abbey, Julian Fellowes, e le star del progetto televisivo hanno voluto ricordare Maggie Smith, l'indimenticabile interprete di Lady Violet che è morta oggi all'età di 89 anni.

In un comunicato inviato a Variety, lo sceneggiatore ha voluto condividere qualche dettaglio della sua esperienza nel lavorare con la star del cinema e della televisione.

Il ricordo del team di Downton Abbey

Fellowes ha dichiarato: "Maggie Smith era un'attrice realmente grandiosa e siamo stati più che fortunati nel far parte dell'ultimo atto della sua carriera stellare. Scrivere per lei era una gioia, sottile, con molti strati, intelligente, divertente e ti spezzava il cuore".

Il creatore di Downton Abbey non ha esitato ad aggiungere: "Lavorare con lui è stato il più grande privilegio della mia carriera e non la dimenticherò mai".

Maggie nel film di Downton Abbey

Il produttore Gareth Neame ha dichiarato che la sua performance nella serie è stata una delle migliori di sempre, sottolineando: "L'intero cast e la troupe di Downton Abbey ha considerato lavorare con lei un enorme onore, era un'attrice di una statura tale il cui incredibile talento poteva passare dalla commedia alla tragedia più totale. Fuori dallo schermo era particolarmente vicina al cast che aveva interpretato i ruoli degli altri membri della famiglia ed era davvero generosa e piena di incoraggiamenti per gli attori più giovani".

Gareth Neame ha ricordato che suo nonno aveva diretto Maggie Smith nel film che le aveva fatto conquistare il suo primo Oscar: "Jean Brodie e Violet Grantham sono solo due creazioni in una carriera straordinaria che si è svolta in vari decenni e ha deliziato gli spettatori di tutto il mondo. C'è una sola Maggie Smith e mancherà davvero a tutti. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia".

Michelle Dockery, che aveva la parte di Lady Mary Crowley, ha dichiarato: "Non c'era nessuno come Maggie. Mi sento tremendamente fortunata nell'aver conosciuto una tale anticonformista. Mi mancherà molto e rivolgo i miei pensieri alla sua famiglia".

Hugh Bonneville, che aveva il ruolo di Robert (figlio di Lady Violet), ha aggiunto: "Chiunque abbia mai condiviso una scena con Maggie potrà confermare la sua attenzione, il suo acume e il suo formidabile talento. Era una vera leggenda della sua generazione e per fortuna continuerà a vivere in così tante magnifiche performance sullo schermo. Le mie condoglianze ai suoi figli e alla sua famiglia".

Dan Stevens, nelle sue storie su Instagram, ha ricordato Maggie Smith sottolineando che era veramente una delle più grandi.