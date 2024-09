Maggie Gyllenhaal, Peter Sarsgaard ama lavorare con sua moglie: "È meravigliosa nel dirigere gli attori"

Peter Sarsgaard non ha nascosto il proprio entusiasmo di essere diretto dalla moglie Maggie Gyllenhaal nel film The Bride! La star di The Batman ha svelato a Variety che Gyllenhaal lo ha scelto per interpretare un detective nel suo film perché sapeva che gli sarebbe piaciuto il ruolo.

The Bride! è una rivisitazione in chiave moderna de La sposa di Frankenstein, e Sarsgaard non vedeva l'ora di vivere l'esperienza sul set con la collega e partner nella vita. Al magazine ha raccontato l'entusiasmo e l'emozione vissuta.

Famiglia sul set

"Amo lavorare con mia moglie. E penso che sapesse che molti degli attori che mi piacevano da giovane provenivano dai film noir, e c'erano molti detective. Quindi sapeva che sarebbe stato divertente per me" ha spiegato Sarsgaard.

Maggie Gyllenhaal al Festival di Berlino 2017

Non è la prima volta che l'attore viene diretto da Maggie Gyllenhall, che lo scelse anche per il suo debutto alla regia, The Lost Daughter. Proprio in relazione al primo film, Peter Sarsgaard ha ricordato il talento di Gyllenhaal nel rapportarsi con lui durante una scena in cui il suo personaggio doveva tenere un discorso dietro un leggio.

"Si avvicinò a me e disse che non avevo bisogno del leggio. Perché continuavo a tenermelo stretto. Mi disse di allontanarmi. Perché non si tratta di essere comodi quando reciti, e penso che anche altri registi che non mi conoscono cerchino di mettermi a mio agio. Ma non è davvero il modo in cui recito meglio. Mi piace avere una pistola puntata alla testa" ha spiegato Sarsgaard.

The Bride! è la seconda regia di Maggie Gyllenhaal e tra i protagonisti ci sono Christian Bale nel ruolo del Mostro di Frankenstein e Jessie Buckley nel ruolo della sposa. Il film vede anche la partecipazione di Penélope Cruz, Annette Bening e Jake Gyllenhaal.

Dopo aver visto la moglie dirigere, Peter Sarsgaard ammette che passerebbe dietro la macchina da presa solo in casi estremi:"Dovrei sentire un bisogno davvero, davvero, davvero forte di fare un film per affrontare quello che, per me, sembra un inferno".