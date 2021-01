Mads Mikkelsen, occhio alla strana caratteristica che accomuna i suoi personaggi

Ma voi vi eravate accorti di un particolare che sembra accomunare svariati tra i personaggi interpretati da Mads Mikkelsen al cinema? Vi diamo un piccolo aiuto, ha a che fare con i suoi occhi...

Che si tratti di una benda sull'occhio sinistro come ne I Tre Moschettieri (2011), in Valhalla Rising - Regno di Sangue (2009) o Polar (2019), o di strane sostanze che sembrano venir fuori dai suoi condotti lacrimali come in Casino Royale (2006), o che succeda qualsiasi cosa succeda a Kaecilius in Doctor Strange (2016), giusto per nominare alcuni dei titoli utili alla discussione, per qualche motivo i suoi occhi sono sempre al centro dell'attenzione, come piace far notare spesso anche sul web (da tumblr a reddit agli articoli dedicati di Nerdist e Polygon).

Un po' come per Tom Hardy che è solito ritrovarsi il volto coperto da una maschera in più di un film, Mads sembra avere una simile "fortuna" con quella che per molti è la parte più espressiva del viso, lo specchio dell'anima, come ci si riferisce di solito agli occhi.

E se pensiamo che anche uno dei suoi prossimi film, Animali Fantastici 3, lo sguardo di Mikkelsen avrà modo di avere ancora un'altra particolarità (questa volta si tratta di eterocromia, se si manterrà il character design utilizzato già per Depp), possiamo dire che in un qualche modo la tradizione continua...