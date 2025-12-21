Mads Mikkelsen insieme a DiCaprio e Lawrence nel nuovo film di Martin Scorsese, “What Happens At Night”

L'ingresso di Mads Mikkelsen in What Happens At Night non è solo una notizia di casting, ma un'indicazione precisa del tono e dell'ambizione del nuovo progetto di Martin Scorsese.

Mads Mikkelsen si unisce al cast di What Happens At Night, il nuovo thriller psicologico diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Il progetto Apple, tratto dal romanzo di Peter Cameron, si prepara alle riprese, con un tono decisamente ben dichiarato.

Un attore che rafforza l'identità del film

L'arrivo di Mads Mikkelsen nel nuovo film di Martin Scorsese aggiunge una sfumatura inquieta e sofisticata a un progetto che, fin dall'inizio, si è presentato come un thriller psicologico costruito sul disequilibrio.

Una scena con Mads Mikkelsen

What Happens At Night, prodotto da Apple, vede già coinvolti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, due presenze che da sole basterebbero a definire il peso industriale dell'operazione. L'innesto di Mikkelsen, però, sposta l'asse anche sul piano simbolico, chiamando in causa un interprete che negli anni ha fatto dell'ambiguità morale e della tensione sotterranea la sua firma più riconoscibile.

Reso celebre al grande pubblico grazie alla serie Hannibal e al ruolo di Le Chiffre in Casino Royale, Mikkelsen ha costruito una carriera fatta di scelte precise, spesso legate a registi capaci di esplorare zone d'ombra e conflitti interiori.

Le collaborazioni con Thomas Vinterberg, in film come Another Round e The Hunt, e con Nicolas Winding Refn, da Pusher a Valhalla Rising, raccontano un attore che non teme ruoli scomodi, personaggi difficili da decifrare, presenze che destabilizzano la scena più di quanto la dominino apertamente. In questo senso, il suo ingresso nel film di Scorsese sembra meno una sorpresa e più una scelta naturale, quasi inevitabile.

Un thriller tra realtà instabile e relazioni sotto pressione

Basato sull'omonimo romanzo di Peter Cameron, con una sceneggiatura firmata da Patrick Marber, What Happens At Night segue una coppia americana che arriva in una cittadina europea innevata con l'intenzione di adottare un bambino. Il soggiorno in un hotel quasi deserto, il Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, diventa però il punto di accesso a un microcosmo perturbante popolato da figure enigmatiche: una cantante appariscente, un uomo d'affari corrotto, un carismatico guaritore spirituale. È in questo contesto che il matrimonio dei protagonisti e la loro percezione della realtà iniziano a incrinarsi, mettendo in discussione certezze emotive e morali.

Un ritratto di Martin Scorsese

Secondo le prime indiscrezioni, Mikkelsen potrebbe interpretare proprio l'uomo d'affari, descritto nel romanzo come un personaggio dissoluto e privo di nome, con origini scandinave appena accennate. Un'identità sfumata che sembra cucita su misura per un attore capace di suggerire più di quanto espliciti, di rendere minacciosa anche una semplice presenza silenziosa.

Intanto, dietro la macchina da presa, Scorsese ritrova Rodrigo Prieto, suo collaboratore di lunga data, chiamato ancora una volta a costruire un impianto visivo che sappia tradurre in immagini la fragilità mentale e relazionale dei personaggi. Le riprese dovrebbero iniziare a febbraio nella Repubblica Ceca, rafforzando l'idea di un'Europa fredda e sospesa come spazio narrativo e psicologico.

Con diversi ruoli di supporto ancora da assegnare, What Happens At Night appare come un progetto in piena evoluzione, dove ogni nuova scelta di casting contribuisce a definire un equilibrio delicato tra star power e tensione intimista. L'ingresso di Mikkelsen, in questo senso, non chiude un cerchio, ma lo rende più complesso e interessante, promettendo un film che gioca meno sull'azione e più sulle crepe invisibili che si aprono quando la notte, e ciò che porta con sé, prende il sopravvento.