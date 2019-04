Madonna: il video di Medellin presentato su MTV!

Madonna ha presentato il video di Medellin su MTV pochi minuti fa e a giudicare dalle immagini e dai primi commenti è già un successo. Il video del singolo scelto per presentare il suo nuovo album, che si intitola Madame X e uscirà a giugno, Madonna è affiancata dal cantante colombiano Maluma.

Il video di Medellin presentato stasera su MTV si apre con una scena di Madonna in controluce e raccolta in preghiera, ma in realtà è più un monologo in cui Madame X, il nuovo alter ego della Regina del Pop, si presenta e racconta la sua storia. Nel video Madonna cambia look diverse volte, dall'insegnante di cha cha cha mora, con frustino e in abito di foggia maschile, alla stravagante bionda con cappello da cowboy e abito da sposa al centro di un incredibile e interminabile party con tanto di tavolata. L'unica costante dei tanti look di questo nuovo video è l'immancabile benda da pirata sull'occhio (che Madonna aveva anche nell'intervista di presentazione del video). Accanto a Madonna, Maluma, una star ancora poco conosciuta, ma capace di tenerle testa, almeno in video (e di fustigarla, come si vede nel video).

Tra le scene più riuscite del videoclip di Medellin, quelle più oniriche, in cui Madonna fugge tra gli alberi, di notte, come nella più nera delle fiabe, e quelle in cui è in sella ad un cavallo e galoppa insieme al compagno di queste nuove avventure. Non mancano sequenze trasgressive, ma stavolta siamo lontani dalle scene shock dei video di Erotica e Justify My Love, ma Medellin entra a pieno diritto tra i migliori video di Madonna.

Medellin, il primo brano scelto per il lancio di Madame X, ha diviso moltissimo i fan e la critica. Si attende il 14 giugno, giorno dell'uscita dell'album per ulteriori riscontri su quello che è il ritorno di Madonna a quattro anni di distanza da Rebel Heart. A maggio la cantante si esibirà ad Eurovision con due brani, ma la performance che si terrà a Tel Aviv ha già sollevato numerose polemiche di natura politica.