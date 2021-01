Madonna: sua figlia Lourdes debutta su Instagram e insulta tutti

Lourdes Leon, figlia di Madonna, ha debuttato su Instagram ed ha iniziato insultando i suoi follower. Molti fan di Madonna infatti, hanno iniziato a seguire anche Lola, ma la ragazza non ha gradito le domande e i commenti sulla celebre genitrice e ha risposto in maniera a dir poco brusca.

Quando i fan di Madonna hanno saputo che Lourdes Leon si era unita a Instagram sono accorsi in massa sul suo profilo e la ragazza ha superato i ventimila follower in pochissimo tempo. Inevitabilmente a Lourdes sono state fatte domande sulla mamma, così la sua bacheca si è riempita di commenti che riguardavano più Madonna che la ragazza stessa e Lourdes è andata su tutte le furie insultando molti dei suoi follower.

Un utente del social network le ha scritto "Tua madre ha fatto un capolavoro chiamato Hard Candy", nello slang americano Hard Candy sta per una minorenne che è attraente per gli uomini anziani, ma è anche il titolo di uno degli album di Madonna. Lourdes non ha preso bene questa definizione e ha risposto "tua madre succhia c...i". A chi le ha scritto che sta aspettando con ansia il suo debutto nella musica la ragazza ha replicato: "canterò al tuo funelale", ma il fan non si è perso di coraggio e le ha risposto "non vedo l'ora".

Le risposte di Lola, come è comunemente chiamata la figlia di Madonna, non hanno scoraggiato i suoi follower che hanno continuato a interagire con lei. Quando un ragazzo le ha scritto che stava solo cercando di attirare l'attenzione, Leon non ha esitato a dirgli "tua madre lo sa che non ti lavi il cu..?".

Non è andata meglio ai fan di Madonna che hanno chiesto informazioni sul prossimo disco della cantante di origini italiane e sono stati prontamente mandati a quel paese da Lola. A chi le ha detto che ormai è arrivato il momento di un giveaway del DVD del Madame X tour Lourdes ha replicato: "per te è arrivato il momento di succhiare un c...".

Le risposte di Lola sono diventate virali sui social. Molti le stanno chiedendo di sbarcare anche su Twitter per continuare questa sua particolare interazione soprattutto con i fan di Madonna, con cui Lourdes sembra avercela in maniera particolare.