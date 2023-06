Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva per un'infezione, il tour mondiale è stato posticipato

Il manager di Madonna ha confermato che l'artista ha trascorso alcuni giorni in terapia intensiva e sarà costretta a rimandare l'inizio del suo tour mondiale.

Madonna è stata costretta a posticipare il suo tour mondiale dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. La star della musica, nella giornata di sabato, era stata trovata priva di sensi e trasportata d'urgenza in un ospedale di New York.

Il ricovero avvenuto nel weekend

Secondo quanto riporta il sito Page Six, Madonna è stata intubata per una notte e, attualmente, è vigile e sta recuperando le forze.

La figlia Lourdes Leon è stata al suo fianco durante le fasi più preoccupanti delle ultime giornate.

La causa dell'emergenza, secondo quanto dichiarato dal suo manager Guy Oseary, è stata una serie infezione batterica. Madonna sarebbe ora uscita dalla terapia intensiva dopo vari giorni. Il manager ha sottolineato che lo stato di salute della star sta migliorando e i medici si attendono una completa guarigione, pur costringendola a rimandare tutti gli impegni previsti nei prossimi mesi.