Madonna sarà la regista del film biografico dedicato alla sua vita e carriera

Madonna sarà la regista di un film biografico sulla sua vita e carriera, che ha scritto in collaborazione con Diablo Cody.

Il progetto è stato anticipato da alcuni indizi pubblicati sulle sue pagine social e seguirà il percorso che l'ha portata a diventare una star della musica in tutto il mondo.

Madonna, che ha all'attivo cinque decenni di carriera, ha saputo reinventarsi più volte e già in passato si è messa alla prova nel ruolo di regista e attrice. La star porterà così sul grande schermo quello che è accaduto nella sua vita da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vivendo in un quartiere periferico di New York.

Il film biografico, ancora senza un titolo ufficiale, sarà prodotto da Universal Pictures e tra i produttori ci saranno Donna Langley e Amy Pascal. Per ora, inoltre, non sono stati annunciati i nomi dei membri del cast o le possibili tempistiche previste per la sua realizzazione.

Madonna ha dichiarato in un comunicato: "Voglio raccontare l'incredibile percorso che la vita mi ha portato a compiere come artista, musicista e ballerina - un essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo. Il focus di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e mi ha mantenuta in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e in grado di ispirare e chi meglio di me per raccontarle. Condividere questa vita piena di alti e bassi con la mia voce e la mia visione è essenziale".

Amy Pascal e Madonna, che aveva già diretto Sacro e profano e Edward e Wallis, avevano già collaborato in passato con il film Ragazze vincenti.