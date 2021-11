Madonna: le nuove foto su Instagram, tra topless e lato b, sono una sfida alla censura

Madonna sfida la censura su Instagram con una serie di nuove foto in cui mostra il seno nudo e il lato b: e il suo angelo custode approva.

A 63 anni Madonna non ha nessuna intenzione di compiacere i fan e il pubblico: su Instagram la Regina del Pop ha pubblicato una serie di nuove foto a rischio censura, in cui appare a seno nudo e col lato b a favore dell'obiettivo.

"Gli angeli mi guardano" ha scritto Madonna nella caption che accompagna le dieci foto condivise su Instagram. La popstar è a letto, indossa tacchi di Loboutin altissimi, lingerie che lascia pochissimo spazio all'immaginazione e in alcuni scatti appare a seno nudo, anche se di profilo. Solo una delle foto è opportunamente "censurata", le altre moltrano la star in pose audaci e anche un po' spericolate, sopra e sotto il letto. Sulla parete che sovrasta il letto, un angelo guarda la Madonna del Pop e sembra porgerle un drappo per coprirsi.

Molti fan hanno lasciato commenti entusiasti sotto le ultime foto di Mrs. Ciccone, mentre altri le hanno contestato i ritocchi estetici e l'abuso di photoshop. E in effetti su quest'ultimo aspetto, ci si chiede perché chi si occupa delle immagini social della cantante insista nel voler ritoccare e snaturare eccessivamente le sue foto. Madonna però non sembra preoccuparsi molto di questo aspetto, e anzi, ha scherzato spesso sulle critiche che le vengono mosse via social.

La scorsa estate Madonna ha festeggiato il suo 63esimo compleanno in Puglia, dove è già stata diverse volte e in autunno ha rilasciato (finalmente) le riprese del suo ultimo tour, il Madame X Tour, in streaming e su Sky.