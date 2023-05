Madonna e Julia Garner posano insieme mesi dopo lo stop al biopic sulla cantante: "Siamo Madonna"

Il film biografico autoprodotto di Madonna con Julia Garner nei panni della cantante è stato sospeso, ma il duo torna ad alimentare le speranze dei fan facendosi ritrarre insieme. Martedì, la leggendaria pop star, 64 anni, ha condiviso alcune foto che la vedono in posa con Julia Garner, 29 anni, su Instagram Story, scrivendo: "Ehi, siamo Madonna!".

La cantante e l'attrice di Ozark sono apparse insieme a quella che sembra essere una festa di compleanno per il fotografo e regista Steven Klein, che ha lavorato a numerosi progetti con Madonna nel corso degli anni.

Madonna risponde a chi ha criticato il suo viso dopo i Grammy: "Non mi sono mai scusata per le mie scelte"

Il biopic su Madonna si farà?

Le foto sembrano suggerire che Madonna nutra ancora speranza di realizzare il film biografico sulla sua vita in cui Julia Garner interpreterà la cantante. Variety ha riferito a gennaio che Universal Pictures aveva sospeso lo sviluppo del progetto perché Madonna doveva concentrarsi sul suo tour mondiale in corso, che attualmente dovrebbe durare fino a gennaio 2024.

Julia Garner si è detta comunque speranzosa per il futuro del film in un'intervista di marzo con Entertainment Tonight in cui ha dichiarato:

"Non voglio dire troppo. Voglio tenere per me certe cose, ma incrocio le dita affinché il progetto si realizzi".