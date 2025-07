Madonna non ha rinunciato al film Material Girl, Julia Garner sul biopic: "Dovrebbe essere realizzato"

Madonna non ha abbandonato il progetto cinematografico dedicato alla sua vita e carriera. Julia Garner ha infatti confermato che il biopic, che dovrebbe intitolarsi Material Girl, potrebbe essere realizzato in futuro, svelando inoltre i dettagli della sua audizione.

La situazione di Material Girl

Durante un episodio del podcast SmartLess condotto da Sean Hayes, Julia Garner ha spiegato che Material Girl non è stato cancellato: "Dovrebbe ancora accadere".

L'attrice, attualmente tra i protagonisti del film I Fantastici 4: Gli Inizi (di cui potete leggere la nostra recensione), ha aggiunto che è cresciuta ascoltando le canzoni di Madonna ed è sempre stata una sua grande fan, situazione che l'ha portata a interessarsi al potenziale film quando ne ha scoperto l'esistenza: "È successo e basta. Sapevo che stavano sviluppando un progetto, che avrebbero girato un film su di lei, e poi sono andato a fare un provino".

Ozark 4: un primo piano di Julia Garner

Julia ha quindi rivelato i dettagli della sua audizione: "Volevo semplicemente vedere se ero in grado di farla perché non ero una ballerina qualificata e ho dovuto imparare come danzare e poi ballare di fronte a lei e convincerla che posso ballare, in pratica, e cantare. E cantare con lei!".

Prima di presentarsi al provino, Garner ha iniziato a prepararsi psicologicamente provando a pensare cosa avrebbe fatto Madonna in quella situazione e convincendosi di meritare di trovarsi lì e di poter mantenere il controllo.

L'attrice ha infine ribadito nuovamente che il lavoro sul film biografico non è stato abbandonato e che è necessario molto tempo prima di poter realizzare qualcosa di grandioso.

Le ultime notizie sul film biografico di Madonna

Nonostante le parole di Julia Garner, del film biografico sulla vita e sulla carriera di Madonna non si hanno più notizie dall'estate 2024. La star della musica, un anno fa, aveva infatti svelato di essere tornata a lavorare alla sceneggiatura, dopo che la prima versione era stata firmata insieme a Diablo Cody ed Erin Cressida Wilson. Universal Pictures sembrava aver rinunciato al biopic un anno prima, nel gennaio 2023.

Alcuni mesi fa, inoltre, era emersa la notizia che Madonna aveva deciso di collaborare con Netflix per sviluppare una serie tv basata sulla sua storia, progetto che verrà realizzato insieme a Shawn Levy, portando i fan a pensare che l'idea di realizzare un film fosse stata definitivamente abbandonata.