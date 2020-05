Madonna: suo figlio balla come Michael Jackson, il video è emozionante

Il figlio di Madonna come Michael Jackson in un video sulle note di They don't care about us: un omaggio a George Floyd, ucciso dalla polizia a Minneapolis.

Madonna ha postato un emozionate video del figlio David che balla come Michael Jackson per rendere omaggio a George Floyd, ucciso a Minneapolis da un agente di polizia. La pop star è sempre stata in prima fila contro il razzismo e la discriminazione razziale della polizia americana.

Martedì scorso George Floyd è stato soffocato da un poliziotto a Minneapolis nel Minnesota. Le terribili immagini hanno fatto il giro del mondo suscitando orrore ed indignazione. Mentre negli Stati Uniti monta la protesta e Trump minaccia di mandare la guardia nazionale a Minneapolis, la pop star Madonna ha postato su Instagram un video del figlio David Banda che balla sulle note di 'The don't care about us'. "Mentre la notizia del brutale omicidio di George Floyds fa il giro del mondo - scrive Madonna- mio figlio David onora e rende omaggio a George e alla sua famiglia e a tutti gli atti di razzismo e discriminazione che si verificano quotidianamente in America". Ricordiamo che Madonna aveva commentato il video dell'omicidio di George Floyd con parole molto forti: "Fino a quando il razzismo sarà un problema in America, nessuno dovrebbe andare in giro armato, soprattutto i poliziotti".

Mentre David, 14 anni, mostra la sua bravura muovendosi perfettamente, sottolineiamo che la scelta del brano non è casuale. They don't care about us fu scritta nel 1996 da Michael Jackson contro ogni forma di discriminazione, anche se da alcuni membri della comunità ebraica fu ritenuta antisemita. Anche il video originale della canzone, diretto da Spike Lee, fu censurato per alcune scene di violenza.