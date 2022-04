Madonna e Ahlamalik Williams si sono lasciati dopo tre anni

Madonna e Ahlamalik Williams si sono lasciati: la notizia è stata data da The Sun che ha citato fonti molto vicino alla coppia. Sembra che tra i motivi della rottura non abbia pesato la differenza d'età, Ahlamalik ha 28 anni mentre Madonna ne ha 63. La separazione è stata consensuale e la coppia, secondo le fonti del quotidiano inglese, sarebbe rimasta in buoni rapporti.

Ahlamalik Williams e Madonna non hanno mai comunicato ufficialmente il loro fidanzamento, Ahlamalik, che di professione fa il ballerino, aveva iniziato a collaborare con la signora Ciccone nel 2015, durante il tour di Rebel Heart. La loro prima uscita pubblica risale al 2019, anno in cui si presume sia iniziata la loro relazione.

Il Sun, riportando la notizia, ha scritto che i due si erano allontanati da tempo, ma comunque "C'è ancora molto amore tra di loro anche se hanno deciso di lasciarsi". Ahlamalik e Madonna, secondo questa fonte: "vanno d'accordo e non c'è astio, ma sono in momenti diversi della vita". Williams è tornato a casa sua "in questo periodo stanno lavorando su cose diverse e in queste condizioni è difficile mantenere viva una storia d'amore". I due, dallo scorso gennaio, non avevano più pubblicato sui social foto che documentavano la loro vita di coppia. La rottura, probabilmente, risale proprio all'inizio del 2022.

Madonna oggi, nelle sue storie di Instagram, ha scritto: "Quando qualcuno nella tua vita non è giusto per te, Dio continuerà a usarlo per ferirti finché non diventerai abbastanza forte da lasciarlo andare", per molti la frase rappresenta una conferma indiretta della rottura.

Martedì scorso, Madonna è stata vista in un ristorante di Los Angeles mentre cenava con un uomo misterioso. La stessa persona, la sera successiva, l'ha accompagnata a una festa allo Chateau Marmont di Beverly Hills.