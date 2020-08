Madonna e Diablo Cody al lavoro sulla sceneggiatura di un film

Niente può fermare Madonna, né il problema al ginocchio, né l'emergenza sanitaria: da poco ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, un video in cui lascia intendere cosa stanno facendo lei e la scrittrice Diablo Cody. È in arrivo una sceneggiatura per un film o un videoclip?

In questo video girato in bianco e nero, Madonna accenna, anche un po' scherzando, al lavoro che sta facendo con la scrittrice di Tully, Diablo Cody, anche se non è chiaro se stiano lavorando ad un film o ad un nuovo lavoro che potrebbe aggiungersi ai migliori video di Madonna. La cantante e la scrittrice sono sedute su un divano e discutono sui dettagli del loro prossimo progetto, incentrato sulla musica. Mentre Cody digita sul suo laptop, il suo collaboratore le chiede di considerare cosa succederà dopo nella sceneggiatura. "Quando inizia la musica, qual è la canzone?" - chiede Madonna a Cody - "Tutti questi dettagli sono importanti. Importanti!"

Madonna durante il suo Blond Ambition Tour, nella prima parte dello show

Madonna, il cui contratto di tre album con la Interscope Records è giunto al termine, ha sottotitolato: "Quando sei bloccato a casa con diversi problemi, cosa fai? Scrivi una sceneggiatura con Diablo Cody".

Recentemente, la cantante è stata operata al ginocchio, a causa di un problema che, probabilmente, risaliva al suo infortunio a New York a inizio ottobre. Dopo la performance a Los Angeles lo scorso 25 novembre, Madonna aveva postato un video immersa in una vasca con del ghiaccio, per riprendersi dalla fatica del concerti e per lenire "le diverse ferite", come ha scritto. Per questo motivo, ancora adesso, la cantante è bloccata a casa.

Nel video si vede chiaramente che Madonna si massaggia la gamba, probabilmente ancora infortunata. Sul tavolo ci sono numerosi taccuini e fogli, mentre le due discutono anche di un vestito che la cantante ha indossato una volta. "Et voilà, un costume iconico" dice Madonna, prima di infilarsi due anacardi nelle narici.

I fan, stando a quello che viene trapelato dal video, ipotizzano possa trattarsi forse di un film sulla carriera di Madonna e non di un videoclip.