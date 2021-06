Madelaine Petsch nel cast della commedia romantica About Fate

L'attrice Madelaine Petsch, una delle star di Riverdale, farà parte del cast della commedia romantica About Fate con protagonista Emma Roberts.

Madelaine Petsch, una delle star della serie Riverdale, è entrata a far parte del cast di About Fate, film con protagonista Emma Roberts.

Il film sarà diretto da Marius Weisberg ed è stato scritto da Tiffany Paulsen.

La commedia romantica About Fate racconta la storia di due persone che credono nell'amore, ma non sembrano mai riuscire a trovarne il vero significato. Il destino li fa però incontrare durante un Capodanno contraddistinto da una tempesta di neve e da quel momento si scatena il caos.

Emma Roberts sarà la protagonista e nel cast ci saranno anche Thomas Mann, Anna Akana e Lewis Tan.

Madelaine Petsch avrà la parte della fidanzata del personaggio affidato a Mann. La ragazza è elettrizzata all'idea che il suo compagno le chiederà di sposarla a Capodanno, evento che sta organizzando pensando ai suoi follower su Instagram con il suo abituale entusiasmo e attenzione per i dettagli.

L'interprete di Cheryl Blossom in Riverdale è stata recentemente la protagonista del film Sightless prodotto per Netflix e ha prodotto il documentario Meat Me Halfway.