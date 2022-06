Madame Web, Sydney Sweeney: "Sono cresciuta guardando i film della Marvel"

L'attrice Sydney Sweeney ha parlato del suo entusiasmo per la possibilità di recitare in Madame Web, il nuovo film con star Dakota Johnson.

Sydney Sweeney, star di Euphoria, farà parte del cast di Madame Web e l'attrice ha rivelato di essere entusiasta per l'opportunità di recitare in un film legato all'universo dei fumetti della Marvel.

Come prevedibile, i produttori non hanno rivelato alcun dettaglio riguardante il suo personaggio e la giovane star sta mantenendo la segretezza riguardante il suo ruolo senza condividere spoiler.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney ha dichiarato: "O mio dio. Sono cresciuta guardando i film Marvel e i supereroi sono la cosa più cool di sempre. Quindi ho semplicemente sognato di poter far parte di qualcosa così importante. Ed è quello che sento stia accadendo diventandone una parte con Madame Web".

L'attrice, parlando del modo in cui si sta preparando per le riprese del film con star Dakota Johnson, aveva spiegato: "Sto ordinando un mucchio di fumetti. C'è molto da imparare. Sono sempre stata realmente una grande fan di Marvel e dei film del Sony Universe. Sono cresciuta guardando tutti i film e sono stata coinvolta in quell'intero mondo per tutta la mia vita, quindi poter farne parte è una cosa davvero incredibile".

I fan hanno ipotizzato che Sydney abbia la parte di Black Cat o Gwen Stacy nel film Madame Web e un post dell'attrice sui social, in cui aveva taggato anche il profilo della Marvel, aveva fatto pensare che lo studio sia coinvolto nella realizzazione del lungometraggio. Questo elemento ha portato al diffondersi delle teorie riguardanti una possibile apparizione di Spider-Man nel lungometraggio.

Madame Web arriverà nelle sale americane il 7 luglio 2023.