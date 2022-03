Madame Web: Sydney Sweeney nel cast del film tratto dai fumetti Marvel

Sydney Sweeney, star di Euphoria, sarà una delle protagoniste del film Madame Web, il film della Sony ispirato ai fumetti della Marvel che avrà come star Dakota Johnson.

Il progetto sarà diretto da S.J. Clarkson, conosciuta per il suo lavoro nelle serie Jessica Jones e The Defenders, prodotte per Netflix.

Per ora Sony e Marvel non hanno svelato il ruolo affidato a Sydney Sweeney nel cast di Madame Web.

Dakota Johnson, nonostante le polemiche legate all'annuncio, è stata scelta per il ruolo della protagonista: una donna anziana paralizzata che ha una malattia cronica autoimmune che la obbliga a rimanere attaccata a un sistema che la mantiene in vita e che ricorda una ragnatela.

La sceneggiatura sarà firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless, già autori di Morbius.

Tra le pagine dei fumetti Madame Web è una mutante le cui capacità sono molto utili a Spider-Man e i suoi alleati, come Spider-Woman.

Sweeney, oltre a Euphoria, ha recitato anche in The White Lotus ed è impegnata nelle riprese di National Anthem accanto a Halsey e Simon Rex. Tra i progetti a cui ha lavorato ci sono anche The Handmaid's Tale e Sharpo Objects.