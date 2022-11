Madame Web: sul set è apparso Wolverine? (FOTO)

Dakota Johnson e Adam Scott sono stati avvistati a Boston mentre giravano alcune scene di Madame Web, l'imminente blockbuster targato Marvel. Dopo aver visto le foto i fan hanno invaso i social per manifestare la propria confusione: "Perché Scott assomiglia a Wolverine negli scatti rubati dal set?" è la domanda più diffusa online.

Johnson, 33 anni, e Scott, 49 anni, sono soltanto due dei tanti grandi interpreti che reciteranno nell'attesissimo film di supereroi. Sul set l'attore ha sfoggiato una barba trasandata senza baffi e ha indossato un cappotto verde abbottonato con un paio di pantaloni abbinati e scarpe bianche casual.

Il ruolo di Scott è ancora avvolto nel mistero, anche se sembra che l'attore interpreti una versione giovane di Peter Parker, motivo per cui il recente "look alla Wolverine" ha profondamente confuso i fan. Dakota, invece, reciterà nei panni di Madame Web ma per quanto concerne le identità di tutti gli altri personaggi lo studio ha deciso di non rivelare nessun ulteriore dettaglio.

Madame Web, che arriverà nei cinema americani il 16 febbraio 2024, è interpretato anche da Sydney Sweeney che potrebbe essere Julia Carpenter/Spider-Wman, Isabela Merced nel ruolo di Anya Corazon/Spider-Girl, Celeste O'Connor, Emma Roberts che sembra abbia la parte di Mary Parker, Zosia Mamet e Mike Epps.