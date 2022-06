Madame Web: Emma Roberts entra nel cast del film

Il cast di Madame Web ha un nuovo arrivo: quello di Emma Roberts, la star di serie come American Horror Story e Scream Queens.

L'attrice ritornerà quindi di fronte alla telecamera dopo alcuni impegni come produttrice, tra cui la recente serie First Kill approdata su Netflix da alcune settimane.

La produzione di Madame Web, per ora, non ha svelato i dettagli relativi al ruolo affidato a Emma Roberts, come accaduto in precedenza con gli altri interpreti.

La sceneggiatura è scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, mentre Kerem Sanga ha firmato la prima bozza dello script.

Tra le pagine Madame Web, personaggio affidato a Dakota Johnson, è una donna anziana con problemi di salute che la obbligano a rimanere collegata ad alcuni macchinari, che somigliano a una ragnatela, pur di rimanere in vita. A causa della sua età e della sua situazione, la protagonista non combatte mai attivamente i suoi nemici, usando invece le sue capacità psichiche. L'adattamento per il grande schermo probabilmente modificherà quindi qualche dettaglio del personaggio.

Nel cast del film diretto da S.J. Clarkson ci saranno anche Isabela Merced, Sydney Sweeney, Tahar Rahim e Celeste O'Connoor.