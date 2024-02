Madame Web, la battuta più odiata del trailer è presente nel film?

Le polemiche su Madame Web non sono una notizia recente, ma tutto è partito con il primo trailer della pellicola lo scorso novembre, che conteneva un dialogo a dir poco imbarazzante. Ora che il film è nelle sale, la battuta è stata mantenuta nel montaggio?

All'epoca, i social media si sono fissati su un momento imbarazzante del trailer, quando Dakota Johnson ha pronunciato la battuta "Era in Amazzonia a fare ricerche sui ragni con mia madre prima che morisse". La sciocchezza intrinseca della frase di presentazione, unita al modo disinteressato in cui la Johnson l'ha pronunciata, l'ha resa un meme istantaneo.

Ora che il film è uscito, i fan che speravano di valutare se la famigerata battuta fosse migliore nel contesto del film rimarranno delusi e sconcertati nell'apprendere che non è stata inclusa nel montaggio finale. Quindi, una delle cose per cui Madame Web è diventato virale non è nemmeno presente nel film.

Forse non dovremmo essere sorpresi dalla sua assenza; dopo tutto, all'inizio di questa settimana, è emerso un video in cui la Johnson affermava di essere totalmente ignara della controversia online sulla battuta.

"Perché è diventata virale?" La Johnson ha chiesto a un intervistatore che l'ha tirata in ballo. "Qualcuno l'ha tirata fuori e non ho idea di cosa si tratti. Ma ogni frase fuori contesto... non è forse fuori contesto? Che cosa sciocca....'Era in Amazzonia a fare ricerche sui ragni con mia madre prima che morisse'. A me sembra una trama di base, ma forse sono io che non capisco".