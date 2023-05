Madagascar 2 stasera su Italia 1, trama, curiosità e cast di doppiatori del film d'animazione

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda Madagascar 2, trama e cast del film d'animazione del 2008

Stasera, 6 maggio, su Italia 1 andrà in onda in prima serata Madagascar 2, un film d'animazione statunitense del 2008. La pellicola è stata prodotta dalla Dreamworks Animation e diretta da Eric Darnell e Tom McGrath. La sceneggiatura è stata realizzata da Etan Cohen, Eric Darnell e Tom McGrath. Trama, curiosità, trailer e cast di doppiatori del lungometraggio.

Una scena del film d'animazione Madagascar 2 - Via dall'isola

Trama di Madagascar 2, stasera 6 maggio, su Italia 1

Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa, Gloria l'ippopotamo, Maurice, Re Julien, le scimmie e i pinguini si ritrovano abbandonati sulle spiagge del Madagascar. I pinguini però non si scoraggiano e riparano un vecchio aereo. Grazie a questo, gli animali raggiungono le pianure dell'Africa, dove riscopriranno le proprie radici.

Un'immagine di Madagascar 2 - Via dall'isola

Curiosità su Madagascar 2, il film in onda su Italia 1

Madagascar 2 è stato distribuito in Italia il 19 dicembre 2008 in Italia. Nella versione originale, in inglese, i doppiatori sono gli stessi del primo film. Nella versione italiana Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo non sono più doppiati da Fabio De Luigi e Michelle Hunziker.

La pellicola ha avuto un enorme successo al botteghino, incassando oltre 603 milioni di dollari in tutto il mondo. Il franchise principale di Madagascar è formato da tre episodi, realizzati a partire dal 2005 .

Una scena di gruppo tratta dal film Madagascar 2 - Via dall'isola

La nostra recensione di Madagascar 2. Il trailer del film potete vederlo grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Tornano gli amati pinguini in Madagascar 2 - Via dall'isola

Madagascar 2: Doppiatori italiani