Mad Men, Elisabeth Moss aperta a un ritorno: “Non direi mai di no a Peggy Olson”

Mentre si avvicina la conclusione di The Handmaid's Tale, l'attrice apre le porte a un ritorno in Mad Men nei panni di Peggy Olson.

Con l'ultima stagione di The Handmaid's Tale ormai alle porte, Elisabeth Moss guarda al futuro - e tra le possibilità non esclude un ritorno in una delle serie che hanno segnato la sua carriera: Mad Men.

Ospite del talk show Watch What Happens Live, l'attrice premio Emmy ha risposto a una domanda del conduttore Andy Cohen su un possibile reboot della celebre serie AMC, lasciando la porta aperta a un suo coinvolgimento.

Le parole di Elisabeth Moss su Mad Men

"Grazie per desiderarlo", ha risposto con entusiasmo Moss. "Non direi mai di no a una proposta del genere. Non sono il tipo che dice 'ormai è passato, voglio solo andare avanti'. Mad Men è una delle cose più belle che abbia mai fatto - e probabilmente farò mai",

Mad Men: Elisabeth Moss nell'episodio Love Among the Ruins

L'attrice ha poi aggiunto: "Sarei felicissima di tornare a interpretare Peggy. È un personaggio che ho amato profondamente". Moss ha vestito i panni di Peggy Olson per tutte e sette le stagioni della serie firmata da Matthew Weiner. Peggy ha cominciato come segretaria del pubblicitario Don Draper (Jon Hamm), per poi affermarsi come una delle prime donne copywriter con un proprio ufficio nella fittizia agenzia Sterling Cooper.

Il lavoro dietro la macchina da presa

Durante l'intervista, Moss ha anche parlato della sua esperienza come regista in The Handmaid's Tale, spiegando cosa significhi dirigere se stessa sul set: "Cerco di essere razionale: mi do delle opzioni, e se penso che serva un'altra ripresa, la faccio. Non mi faccio travolgere dalle emozioni. La parte più difficile? Far aspettare tutti mentre riguardo la scena per assicurarmi che tutto funzioni. Sembra terribilmente narcisista", ha raccontato, con un sorriso.

The Handmaid's Tale: Elisabeth Moss nell'episodio finale

La sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale debutterà l'8 aprile su Hulu con i primi tre episodi, per poi proseguire con cadenza settimanale fino al finale, previsto per martedì 27 maggio. In Italia, la serie sarà disponibile in esclusiva su TIMvision.