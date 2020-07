Mad Max: Fury Road, ecco la Steelbook Limited Edition della collana Titans of cult

Riparte la collana Warner denominata Titans of Cult: disponibile la Steelbook Limited del film con Tom Hardy. C'è anche la spilletta di metallo che riproduce il pedale freno personalizzato di Nux. Escono per Warner anche Odio l'estate e Il primo Natale.

Da oggi, dopo il successo di Blade Runner - The Final Cut di Ridley Scott, torna "Titans of Cult", la prestigiosa collana di Steelbook in Edizione Limitata targata Warner che omaggia i grandi cult del cinema, con la special edition di Mad Max: Fury Road. La steelbook limited edition di Mad Max: Fury Road, diretto da George Miller, ideatore del genere post-apocalittico e della leggendaria serie di "Mad Max", contiene 3 dischi con il film in formato 4K UHD e Blu-ray e il Blu-ray della versione "Mad Max: Fury Road Black & Chrome Edition", quella che il regista George Miller ha definito come 'la migliore versione del film' in cui le incredibili immagini del film si tingono di un bianco e nero mozzafiato. La special edition include anche la spilletta di metallo che riproduce il pedale freno personalizzato di Nux, contenuta all'interno di un esclusivo steelbook mini case.

In Mad Max: Fury Road, Mad Max (Tom Hardy), ossessionato dal suo turbolento passato, crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, fino a quando non si ritroverà coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terra Desolata, su un blindato da combattimento, guidato dall'imperatrice Furiosa (Charlize Theron). Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe che, furibondo per il tesoro che gli è stato portato via, ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli.

Da oggi, sempre per Warner, sono disponibili anche i DVD di Odio l'estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo, e de Il primo Natale, con Ficarra e Picone.