Mad Max: Anya Taylor-Joy sarà Furiosa nel film spinoff?

L'attrice Anya Taylor-Joy sembra sia in lizza per il ruolo da protagonista dello spinoff di Mad Max dedicato a Furiosa.

Mad Max dovrebbe tornare sul grande schermo con uno spinoff dedicato a Furiosa e, secondo alcune indiscrezioni, Anya Taylor-Joy potrebbe avre la parte della protagonista dell'atteso progetto.

A svelare l'indiscrezione è stato il magazine Variety che regala qualche dettaglio del nuovo progetto annunciato ormai da un paio di anni.

George Miller sembra voler girare il progetto nel 2021 e avrebbe incontrato alcune delle potenziali attrici considerate per la parte interpretata da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road.

Anya Taylor-Joy, prossimamente star di New Mutants, sarebbe una delle attrici valutate per il ruolo, confermando quindi che lo spinoff racconterà le origini del personaggio.

Alcune settimane fa erano emersi i nomi di Jodie Comer, Richard Madden e Yahya Abdul-Mateen II, tuttavia per ora non c'è nessuna notizia concreta riguardante il casting.

George Miller aveva recentemente confermato che stava progettando due ulteriori sequel di Mad Max oltre al prequel di Furiosa: "Ci sono due storie, entrambe che coinvolgono Mad Max, e anche una dedicata a Furiosa. Dobbiamo ancora capire quale realizzeremo per prima e quando risolveremo gli ostacoli legati alla causa legale con la Warner Bros".