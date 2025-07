Mad Heidi stasera su Rai 4, trama e cast dell'horror comedy ispirata al personaggio creati da Johanna Spyri

Heidi non è più la dolce ragazza dei monti: in questa folle versione action-splatter, guida un'insurrezione contro un governo totalitario che controlla il commercio caseario. Tra wrestling, parodie e citazioni cult.

Questa sera, venerdì 4 luglio, alle ore 21.20 su Rai 4, e in live streaming su RaiPlay, va in onda Mad Heidi, un film fuori da ogni schema che promette di sconvolgere gli amanti dell'action con un mix esplosivo di splatter, ironia e distopia. Diretto da Johannes Hartmann e Sandro Klopfstein, la pellicola è un folle omaggio al cinema exploitation che trasforma l'innocente protagonista del classico per ragazzi Heidi in una guerriera assetata di vendetta.

La trama: addio caprette, benvenuti fucili

In una Svizzera alternativa governata da un regime totalitario e ossessionato dal controllo del formaggio, la giovane Heidi (interpretata da Alice Lucy) vive una vita tranquilla tra le montagne finché il suo fidanzato, il pastore Peter, viene brutalmente ucciso dal comandante Knorr (Max Rüdlinger), braccio destro del dittatore Meili (un terrificante Casper Van Dien).

Accusata di aver violato le leggi sul monopolio del formaggio, Heidi viene rinchiusa in un carcere femminile dove le detenute vengono preparate a combattere in un torneo di wrestling. Ma Heidi non ci sta: sfruttando la sua forza e l'addestramento, pianifica una fuga rocambolesca per ribellarsi al regime caseario. La sua vendetta sarà epica, e farà tremare le fondamenta dell'impero del formaggio.

Mad Heidi: una scena del film

Un film che non si prende (mai) sul serio

Mad Heid si presenta come il primo vero esempio di Swissploitation, una variante tutta elvetica del cinema exploitation anni '70, con un'estetica fumettistica, scenografie surreali e un'ironia tagliente. La regia gioca con gli stereotipi svizzeri (coltellini, cioccolato, formaggi e precisione militare) per capovolgerli in un'orgia visiva di sangue e nonsense.

Il resto del cast

Oltre a Lucy e Van Dien, nel cast troviamo anche David Schofield, Almar G. Sato, Katja Kolm e Max Rüdlinger, tutti perfettamente calati nel registro grottesco e sopra le righe del film. Il budget stimato è di circa 3,5 milioni di dollari, raccolti attraverso crowdfunding da 538 investitori provenienti da 19 nazioni, ognuno potenzialmente comparso come co-protagonista, figurante o membro della troupe Mad Heidi ha fatto il giro dei festival internazionali grazie al suo stile unico, conquistando una nicchia di fan appassionati del genere.

Curiosità

Il logo iniziale della casa di produzione Swissploitation Films è una parodia del celebre logo della Paramount Pictures, con il Matterhorn al posto della montagna e ruote di formaggio al posto delle stelle.

Nella scena iniziale, un video di propaganda intitolato Nutrition and Patriotism "cita apertamente Starship Troopers , film cult con lo stesso Casper Van Dien, attraverso la frase: "I'm doing my part."

Il cognome di Heidi nel dossier criminale del comandante Knorr è Mayenfeld , è un chiaro riferimento a Maienfeld , il paese reale in cui è ambientato il romanzo originale di Johanna Spyri.

Le armi utilizzate nel film sono autentici fucili d'assalto SIG 510, usati realmente dall'esercito svizzero fino al 1990 e spesso conservati da ex militari.

Perché vederlo

Se amate i film che osano, che sfidano i generi e che riescono a farvi ridere mentre mostrano teste che esplodono e regimi che crollano sotto il peso del formaggio fuso, Mad Heidi è la visione perfetta per la vostra serata. Preparatevi a una Svizzera che non avete mai visto, tra wrestling, satira politica e fiumi di Emmental.