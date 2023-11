Mad Heidi: perché il blu-ray è l'ideale per gustarsi un folle horror tra sangue e formaggio

L'uscita homevideo di Mad Heidi è l'occasione per scoprire questa folle horror comedy ambientata in una Svizzera dominata da una strampalata dittatura al formaggio, con Heidi in versione vendicatrice sanguinaria.

Finora confinato alla visione in streaming su Prime Video, adesso per Mad Heidi è la volta dell'uscita homevideo in blu-ray, con la consueta cura che Plaion riserva alle edizioni della collana Midnight Factory. L'occasione ideale per scoprire un film assolutamente folle e fuori di testa, che però nel suo scatenato mix di ironia, commedia, horror e splatter, è diventato sicuramente un piccolo cult.

Mad Heidi: una foto del film

Proprio il formato blu-ray, come vi spiegheremo, è il modo migliore, ovviamente se si è appassionati del genere, per apprezzare nella giusta maniera questa pazza rivisitazione di un personaggio iconico come Heidi. Spassoso, irresistibile ma per molti, probabilmente, decisamente sopra le righe. E di molto. Ma è il destino di certi film: prendere o lasciare. E per quelli che vogliono lasciarsi trascinare in questa giostra, il blu-ray è il veicolo migliore per salire su questa sanguinosa giostra in salsa svizzera, condita da tanto formaggio.

Heidi, la dittatura al formaggio e una vendetta rosso sangue

Mad Heidi: una'immagine del film

Due parole vanno dette innanzitutto sulla nascita di Mad Heidi, film diretto da Johannes Hartmann e Sandro Klopfstein. L'operazione è infatti partita grazie a un'operazione di crowdfunding di successo, prima di poter avviare il progetto e spiccare il volo. La storia si svolge in una Svizzera dominata da una sorta di dittatura del formaggio guidata dal presidente Meili, grande imprenditore e assoluto monopolista del settore.

Mad Heidi: una scena del film

C'è chi spaccia di nascosto e illegalmente quello senza lattosio, come Peter, l'amante di Heidi (Alice Lucy), ma quando viene scoperto e catturato dal terribile comandante Knorr per lui non c'è scampo e viene trucidato. Meili viene portata in prigione, ma lì mediterà la sua tremenda vendetta, che sarà decisamente violenta e senza pietà. Effetti speciali a go go per far schizzare più sangue possibile, citazioni a iosa e una buona dose di ironia in mezzo a tanto splatter. Una ricetta come detto non per tutti digeribile, ma che farà la gioia per gli appassionati del genere.

Un blu-ray che esalta lo splatter

Il blu-ray di Mad Heidi

Per chi vuole godersi Mad Heidi al massimo del suo fulgore, come detto, il blu-ray prodotto da Midnight Factory nella consueta Limited Edition in slipcase è il top. All'interno dell'edizione, anche il booklet di approfondimento di 12 pagine. Se siete disposti a vivere questa esperienza visiva e sonora molto particolare, il disco in HD soddisferà tutte le vostre attese. Lo si capisce subito dalle impeccabili e dettagliatissime panoramiche della Svizzera, con immagini granitiche e folgoranti anche sul piano cromatico, con rosso e giallo accesi a sottolineare i costumi prima e il sangue poi. Il quadro mantiene sempre una nitidezza esemplare ed esalta soprattutto gli effetti speciali che spingono sullo splatter, regalando allo spettatore un dettaglio super e un'infinità di particolari di ogni genere, compresi quelli più disgustosi.

Un audio potente che trasmette tutta la violenza delle scene chiave

Mad Heidi: una scena del film

Anche l'audio offre un'esperienza molto coinvolgente: le tracce in italiano e originale con la codifica DTS-HD Master 5.1 riescono infatti a trasmettere tutta la violenza di alcune scene oggettivamente spettacolari per il genere: tra spade che sezionano corpi, esplosioni che dilaniano i personaggi e scontri roboanti, di materiale per il reparto sonoro ce n'è in abbondanza. Reparto che fa in pieno il suo dovere con una separazione dei canali e a una dislocazione degli effetti nello spazio davvero chirurgica, grazie a un costante apporto surround e a interventi muscolari del sub. I dialoghi cristallini e una colonna sonora avvolgente e corposa completano un audio da applausi. Unico neo dell'edizione, gli extra che si limitano al solo trailer. Ma non va dimenticato il booklet presente nell'edizione.