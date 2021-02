Machete come Wonder Woman: Danny Trejo nell'esilarante video deepfake

Danny Trejo si è trasformato nella nuova Wonder Woman in un esilarante video in deepfake realizzato dal canale YouTube di Pooj's Variety Hour

La star di Machete, Danny Trejo, si è trasformato in Wonder Woman in un esilarante video deepfake realizzato dal canale YouTube di Pooj's Variety Hour. L'attore si muove con assoluta disinvoltura nei panni di Diana Prince ma, nonostante ciò, è impossibile non sentire la mancanza di Gal Gadot nei panni del celebre supereroe DC a cui ha recentemente prestato il volto in Wonder Woman 1984.

Nel video in deepfake, Danny Trejo ha preso il posto di Gal Gadot, che è apparsa nei panni di Diana Prince per l'ultima volta finora in Wonder Woman 1984, disponibile per l'Italia in esclusiva digitale a partire dal 12 febbraio. Il film diretto da Patty Jenkins è disponibile per l'acquisto e il noleggio premium sulle principali piattaforme, quali Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre è disponibile per il solo noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

In Wonder Woman 1984, il mondo è nuovamente in pericolo e soltanto l'intervento di Diana Prince riuscirà a sbrogliare la matassa e a risollevare la situazione. Ambientato negli anni Ottanta del Novecento, il film racconta la storia della principessa delle Amazzoni sulla Terra. Nonostante sia ancora dotata di superpoteri, Diana preferisce vivere la sua vita in modo tranquillo e mantenere un basso profilo. A causa di una nuova minaccia, però, uscire allo scoperto sarà necessario.

Il cast di Wonder Woman 1984 comprende i nomi di Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright. Il film rappresenta la quarta incursione di Gal Gadot nell'universo DC, in attesa della quinta che arriverà grazie a Zack Snyder's Justice League, distribuito negli Stati Uniti tra circa un mese da HBO Max.