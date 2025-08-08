Rushmore, il film che Macaulay Culkin non fece mai: il rifiuto a Wes Anderson spiegato anni dopo

L'ex star di Mamma, ho perso l'aereo ha raccontato che all'epoca decise di prendersi una lunga pausa e non lesse nemmeno la sceneggiatura.

Macaulay Culkin ha rivelato di aver perso l'occasione di partecipare a Rushmore, il film cult diretto da Wes Anderson, perché in quel periodo si era volontariamente allontanato dal mondo del cinema.

L'attore ha raccontato l'episodio durante un'intervista per il podcast Hot Ones, spiegando che quando ricevette il copione del film si trovava già in quella che definiva una sorta di "pensione anticipata". La parte che alla fine fu affidata a Jason Schwartzman - oggi considerata un debutto iconico - poteva quindi essere sua.

Culkin spiega il motivo del rifiuto del film

Parlando apertamente del suo periodo lontano dai riflettori, Culkin ha dichiarato: "All'epoca ero in pensione da circa sei o sette anni. Ho frequentato il liceo, mi sono sposato troppo giovane... era una fase della vita in cui avevo messo da parte tutto, anche i copioni". L'attore ha aggiunto che, nonostante fosse un lettore attento, in quegli anni lasciò da parte diversi script, compreso quello di Rushmore.

Macaulay Culkin in una sequenza di Mamma, ho perso l'aereo

Solo un paio d'anni dopo, durante un riordino in casa, Culkin si è accorto di avere ancora quella sceneggiatura. "L'ho ritrovata tra una pila di fogli e ho pensato: 'Accidenti, questo l'avrei potuto fare'. Anche se, a dirla tutta, non riesco a immaginare nessun altro se non Jason in quel ruolo". Un rimpianto, quindi, ma senza amarezza.

Possibili collaborazioni future con Wes Anderson

Nonostante l'occasione mancata, Culkin non esclude una collaborazione futura con Anderson. Un destino simile è toccato a Jodie Foster, che secondo il regista avrebbe rifiutato più volte ruoli nei suoi film. "Credo che in certi momenti della carriera, un attore scelga solo quello che sente adatto. Non è detto che fosse il caso giusto per lei in quel momento", ha spiegato il regista.

Macaulay Culkin in una scena di Saved!

Anderson ha ribadito la sua stima per Foster, pur evitando di specificare in quali film avrebbe voluto coinvolgerla. "Non lo dirò, perché non voglio che sembri che l'attore scelto non fosse la prima opzione", ha chiarito. Resta comunque il desiderio di lavorare con lei, così come - forse - con Macaulay Culkin, se un futuro progetto riuscirà ad allineare le stelle.