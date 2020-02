Macaulay Culkin e la figlia di Michael Jackson: un tatuaggio e uno strano vizio in comune

Macaulay Culkin, star del film Mamma ho perso l'aereo, ha rilasciato una lunga intervista su Michael Jackson e sul loro rapporto, ma ha raccontato anche qualche aneddoto su tatuaggi e vizi riguardo la figlia del cantante, Paris, a cui lui è molto legato.

L'attore apparirà nella prossima cover story di Esquire, alla quale ha rilasciato una lunga intervista, parlando del cantante scomparso, soprattutto dopo le numerose polemiche alzate dal documentario Leaving Neverland. Macaulay Culkin è il padrino di Paris Jackson, una delle figlie del Re del Pop, a cui è rimasto vicino anche dopo la scomparsa del padre. I due compaiono spesso in foto insieme sui social e l'attore ha raccontato che hanno un'abitudine tutta loro, che si divertono a portare avanti da anni: ogni volta che vanno insieme in un ristorante, in un bar o in un pub portano via i cucchiai che gli vengono serviti sul tavolo.

Macaulay Culkin in una scena di Saved!

Macaulay lo definisce un "vizio innocuo", ma per i due è un qualcosa che rafforza il loro legame, visto che è diventato anche il soggetto di un tatuaggio uguale che condividono sui rispettivi avambracci. Ovviamente quando c'è da fare qualche regalo per qualche ricorrenza, c'è solo una possibile scelta: l'unico regalo accettato dovrà avere a che fare con i cucchiai!

Quando Paris ha deciso di entrare nella vita pubblica, prima come modella poi come attrice - vedi la serie tv Scream, Culkin le ha dato un solo consiglio, nato proprio dalla storia dei cucchiai: "Non dimenticare di essere leggera, non dimenticare di portarti via qualcosa da ogni esperienza che farai e non dimenticare di avere qualcosa di pronto nella tua manica."

