M3GAN 2.0: il trailer svela uno scontro mortale tra androidi

Il 27 giugno arriverà nei cinema americani M3GAN 2.0, il sequel prodotto da Blumhouse di cui è stato condiviso online il trailer.

Il primo capitolo della storia aveva incassato ben 180 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 12 milioni e il prossimo film spera di replicare il successo.

Cosa racconterà il sequel

Nel trailer di M3GAN 2.0 si svela che la creatrice dell'androide che aveva preso vita grazie all'Intelligenza Artificiale ed era sfuggito al suo controllo dovrà riportare in vita la sua invenzione per salvare sé stessa e le persone che ama.

Gemma (Allison Williams), dopo gli eventi del primo film, continua a occuparsi di tecnologia nel tentativo di usarne i progressi in modo utile per la società. I suoi design per la creazione di M3GAN sono stati però rubati e usati per creare un'androide chiamata Amelia con lo scopo di farla diventare un'arma mortale che ora sta attaccando tutte le persone coinvolte nella sua creazione. Le sue prossime vittime potrebbero quindi essere Gemma e sua nipote Cady (Violet McGraw), situazione che porta alla necessità di 'riportare in vita' M3GAN con una nuova versione con qualche aggiornamento, rendendola più forte, veloce e alta.

Ecco il trailer:

Il futuro del franchise

Alla regia del sequel è stato impegnato nuovamente Gerard Johnstone.

Nel cast ci sono inoltre Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Aristotle Athari, Timm Sharp e Jemaine Clement.

Atomic Monster e Blumhouse hanno inoltre già annunciato la produzione dello spinoff intitolato Soulm8te, in arrivo il 2 gennaio 2026.

Attualmente non è stata svelata la trama ufficiale, ma le anticipazioni sostengono che al centro della trama ci sarà un uomo che usa la tecnologia per affrontare la recente morte della moglie e, nel tentativo di creare un partner senziente, trasforma il lovebot in 'un'anima gemella letale'.