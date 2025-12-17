M3GAN, lo spin-off SOULM8TE senza distributore: Universal non crede più nel franchise?

Secondo quanto emerso, il recente flop di M3GAN 2.0 avrebbe convinto i produttori a rimuovere lo spin-off dalla data d'uscita prevista e abbandonare le ambizioni di franchise

Universal ha rimosso il thriller fantascientifico SOULM8TE dalla data di uscita prevista per il 9 gennaio 2026.

Non solo: lo studio sembra ansioso di liberarsene. Ciò non sorprende particolarmente, considerando che il film sarebbe dovuto uscire tra poche settimane e non era ancora stato pubblicato alcun trailer promozionale.

Lo studio sta attualmente proponendo il film a potenziali distributori. Dato che si tratta di uno spin-off di M3GAN, il fallimento commerciale di M3GAN 2.0, uscito al cinema questa estate e passato praticamente inosservato, ha probabilmente influito sulla decisione.

M3GAN 2.0: un momento del sequel

SOULM8TE, un omaggio ai thriller erotici anni '90

Sostenuto da Blumhouse e Atomic Monster e diretto da Kate Dolan, SOULM8TE racconta la storia di un uomo in lutto che si rivolge a un androide dotato di intelligenza artificiale avanzata per aiutarlo ad affrontare la morte della moglie.

Nel tentativo di creare una compagna capace di provare emozioni autentiche, trasforma inavvertitamente un robot amoroso un tempo innocente in una partner pericolosa e ossessiva.

Il film, che si ispira ai thriller erotici degli anni '90, vede protagonisti Claudia Doumit, Lily Sullivan, Isabelle Bonfrer, Emma Ramos, Sydney Blackburn e altri. Dolan aveva già diretto il film horror indipendente del 2021 You Are Not My Mother.

M3GAN 2.0

Perché Universal non distribuisce il film in streaming?

Viste le preoccupazioni per una distribuzione tradizionale, perché non pubblicare il film su Peacock? La Blumhouse si è opposta con forza a questa opzione? Secondo quanto riferito, il trailer ha suscitato reazioni positive alla CinemaCon dello scorso anno.

Detto questo, secondo quanto rivelato da alcune persone che hanno visto il film l'anno scorso, nessuna di loro ne era rimasta entusiasta, citando i valori di produzione di serie B e la recitazione scadente. Ci sarebbe anche una scena in cui l'androide attacca brutalmente un fattorino schiacciandogli il pene con la sua vagina robotica.