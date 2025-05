M3GAN 2.0: svelato il design dell'inquietante secchiello per i popcorn

Alamo Drafthouse ha svelato il design del secchiello per i popcorn creato in vista dell'arrivo nelle sale cinematografiche di M3GAN 2.0.

Il secchiello per i popcorn ideato per M3GAN 2.0 si inserisce senza troppe difficoltà nella lista dei gadget più inquietanti degli ultimi anni.

Le immagini condivise online svelano infatti il design ispirato all'androide al centro della trama del sequel che è stato ideato in esclusiva per la catena Alamo Drafthouse.

Un oggetto da collezione

Grace Svoboda ha disegnato il popcorn bucket ideato per M3GAN 2.0 che ritrae la testa dell'androide al centro degli eventi del film e del sequel in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Gli spettatori, come rivela la divertente descrizione, dovranno cercare di aggiudicarsi l'oggetto da collezione e in tiratura limitata 'prima che diventi senziente'.

Ecco l'immagine:

La trama del sequel

Al centro della trama del film, diretto nuovamente da Gerard Johnstone, c'è Gemma (Allison Williams), dopo gli eventi del primo film, continua a occuparsi di tecnologia nel tentativo di usarne i progressi in modo utile per la società. I suoi design per la creazione di M3GAN sono stati però rubati e usati per creare un'androide chiamata Amelia con lo scopo di farla diventare un'arma mortale che ora sta attaccando tutte le persone coinvolte nella sua creazione. Le sue prossime vittime potrebbero quindi essere Gemma e sua nipote Cady (Violet McGraw), situazione che porta alla necessità di 'riportare in vita' M3GAN con una nuova versione con qualche aggiornamento, rendendola più forte, veloce e alta.

Nel cast di M3GAN 2.0 ci sono inoltre Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Aristotle Athari, Timm Sharp e Jemaine Clement.

Atomic Monster e Blumhouse, che hanno realizzato il franchise, hanno inoltre già annunciato la produzione dello spinoff intitolato Soulm8te, in arrivo il 2 gennaio 2026.

Attualmente non è stata svelata la trama ufficiale, ma le anticipazioni sostengono che al centro della trama ci sarà un uomo che usa la tecnologia per affrontare la recente morte della moglie e trasforma il lovebot in 'un'anima gemella letale'.