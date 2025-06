M3GAN 2.0: la nuova bambola Amelia è ispirata a Michelle Pfeiffer e sembra Jessica Rabbit

Il regista Gerard Johnstone ha svelato l'insospettabile ispirazione dietro Amelia, la nuova bambola robotica che debutterà in M3GAN 2.0, sequel del film horror di successo.

In un'intervista a Variety, Johnstone ha raccontato che il punto di partenza era l'iconica Michelle Pfeiffer in Scarface, ma il risultato finale ha sorpreso tutti.

Amelia, l'avversaria di M3GAN

"Alla fine, Amelia somiglia molto di più a Jessica Rabbit", ha ammesso con ironia. "Per me è stato un po' come giocare con le bambole da adulto, un sogno che si realizza".

M3GAN 2.0: una foto del sequel

A differenza di M3GAN, Amelia è stata pensata per essere più "grintosa" e "tattile", con un aspetto più maturo e deciso. "M3GAN è bloccata in una fase adolescenziale, mentre AMELIA è una donna", ha spiegato il regista. Johnstone ha anche sottolineato che trattare temi legati all'intelligenza artificiale nel 2025 sarà ancora più delicato. "Credo che sia il momento di fermarsi e riflettere: nessuno mette in discussione la presenza di tablet e smartphone ovunque, nemmeno nelle scuole. Io sono favorevole a rallentare, ma senza fare la morale. L'IA può portare a enormi progressi, soprattutto in campo medico, ma serve più regolamentazione".

L'attrice Allison Williams, protagonista della saga, ha confermato in un'intervista al The Hollywood Reporter che l'introduzione di una seconda bambola era la naturale evoluzione della storia. "Quando il sequel ha avuto il via libera, è stato subito chiaro che sarebbe entrata in scena una nuova bambola", ha spiegato Williams, aggiungendo che questa scelta ha guidato la transizione del film verso un tono più vicino al thriller d'azione.

M3GAN 2.0: un momento del sequel

"Non è stata una decisione forzata, è venuta fuori in modo spontaneo mentre Gerard sviluppava la storia. Ci siamo lasciati trasportare dal nuovo percorso". L'attrice ha inoltre lasciato intendere che il futuro del franchise è ancora aperto. "Abbiamo grandi idee e sogni ambiziosi per questi personaggi. Personalmente, non mi sento affatto pronta a smettere di fare film in questo universo", ha dichiarato. Williams ha ammesso di avere già immaginato un possibile terzo capitolo, mantenendo viva la curiosità dei fan su dove potrebbe portare la prossima evoluzione di M3GAN.