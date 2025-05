M3GAN 2.0: James Wan svela perché il film si ispira a Terminator

Il produttore James Wan ha parlato della fonte di ispirazione per la creazione di M3GAN 2.0, il sequel in arrivo nelle sale in estate.

M3GAN 2.0, l'atteso sequel prodotto da Blumhouse, è in parte ispirato a Terminator 2, come ha rivelato il produttore James Wan.

Il filmmaker, intervistato da Empire, ha infatti condiviso qualche dettaglio relativo alla realizzazione del film in arrivo nelle sale a giugno.

La fonte di ispirazione

Il sequel è diretto da Gerard Johnston, che ha già firmato il primo capitolo della storia. In M3GAN 2.0 si mostrerà quello che accade quando la creazione che ha terrorizzato i protagonisti nel precedente film deve scontrarsi con il robot militare Amelia (Ivanna Sakhno).

James Wan ha ora svelato la fonte di ispirazione per la resa dei conti tra i due robot: "Abbiamo visto la direzione che James Cameron aveva preso con Terminator 2. Se parte dell'ispirazione per il primo M3GAN era che doveva essere la nostra versione di Terminator, ma con una bambola killer invece che con Arnold Schwarzenegger, allora sembrava giusto che il sequel fosse Terminator 2 - il giorno del giudizio".

Il produttore ha quindi ribadito: "Sapevamo che M3GAN doveva incontrare una nemesi potenzialmente più potente di lei".

Cosa racconta il sequel

Gemma (Allison Williams), dopo gli eventi del primo film, continua a occuparsi di tecnologia nel tentativo di usarne i progressi in modo utile per la società. I suoi design per la creazione di M3GAN sono stati però rubati e usati per creare un'androide chiamata Amelia con lo scopo di farla diventare un'arma mortale che ora sta attaccando tutte le persone coinvolte nella sua creazione. Le sue prossime vittime potrebbero quindi essere Gemma e sua nipote Cady (Violet McGraw), situazione che porta alla necessità di 'riportare in vita' M3GAN con una nuova versione con qualche aggiornamento, rendendola più forte, veloce e alta.

Nel cast ci sono inoltre Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Aristotle Athari, Timm Sharp e Jemaine Clement.

Atomic Monster e Blumhouse hanno inoltre già annunciato la produzione dello spinoff intitolato Soulm8te, in arrivo il 2 gennaio 2026.