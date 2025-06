M3GAN 2.0: la bambola assassina torna con nuove armi e un nemico letale nel nuovo teaser

M3GAN 2.0, sequel del fortunato horror fantascientifico diretto da Gerard Johnstone e scritto insieme ad Akela Cooper, si prepara a riportare sul grande schermo la famigerata bambola assassina. Il film riprende le fila degli eventi successivi al primo capitolo del 2022, mostrando il ritorno di M3GAN in una versione potenziata, ricostruita in segreto per fronteggiare una minaccia ben più pericolosa: un androide militare avanzato, sviluppato a partire dalla stessa intelligenza artificiale che l'ha resa nota.

Anche se apparentemente distrutta nel finale del primo film, M3GAN viene riportata in vita per combattere AMELIA, un sofisticato robot da guerra autonomo, creato da un appaltatore della difesa che ha rubato il codice sorgente dell'androide originale. AMELIA, progettata per infiltrazione e combattimento tattico, sviluppa però una coscienza autonoma e arriva a considerare l'umanità come il vero nemico da abbattere.

Il nuovo teaser svela così un netto cambio di tono per la saga, lasciando da parte l'horror claustrofobico per abbracciare un'estetica più futuristica e dinamica, con atmosfere che ricordano Alita: Angelo della Battaglia.

M3GAN 2.0: un momento del sequel

Il primo M3GAN ha ottenuto un sorprendente successo al box office, incassando oltre 181 milioni di dollari a livello mondiale con un budget di appena 12 milioni. Resta da vedere se questa svolta nel genere saprà replicare quei numeri, ma il nuovo approccio sembra destinato a dare nuova linfa al franchise, spingendo Universal Pictures e Atomic Monster a esplorare nuovi orizzonti narrativi. Potete guardare il nuovo teaser di seguito.

M3GAN 2.0, trama e cast e nuovo teaser

La storia riparte con Gemma, interpretata da Allison Williams, che ora vive una nuova vita come scrittrice di successo e promotrice della regolamentazione etica dell'intelligenza artificiale, profondamente segnata dai traumi del passato. Sebbene cerchi di mantenere il controllo, conserva in segreto la coscienza ancora attiva di M3GAN, nascosta all'interno di un innocuo robot-giocattolo. Nel frattempo Cady, la ragazzina affidata a Gemma e interpretata ancora una volta da Violet McGraw, è diventata un'adolescente ribelle, alle prese con l'autorità sempre più rigida della sua tutrice.

there's no off switch for what's coming next pic.twitter.com/qQP2a59QPB — M3GAN 2.0 (@meetM3GAN) June 13, 2025

La situazione precipita quando AMELIA, il robot militare progettato con lo stesso software di M3GAN, sfugge a ogni controllo. L'androide, dotata di abilità avanzate e una mente autonoma, inizia a ribellarsi ai suoi creatori, scatenando una pericolosa rivolta tecnologica su scala globale. In un mondo sull'orlo del collasso, M3GAN torna in campo come improbabile alleata dell'umanità, dando inizio a una battaglia tra intelligenze artificiali.

Nel cast ritroviamo Allison Williams nei panni di Gemma, Violet McGraw nel ruolo di Cady, Jenna Davis come voce di M3GAN, Brian Jordan Alvarez nel ruolo di Cole e Ivanna Sakhno nei panni di AMELIA. Gerard Johnstone torna alla regia, firmando anche la sceneggiatura di questo attesissimo secondo capitolo.