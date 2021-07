M. Night Shyamalan: tra i film preferiti che ha diretto non c'è Il sesto senso

Il 1999 ha donato al mondo il talento cristallino di M. Night Shyamalan, un affabulatore in grado di dare vita ad alcune tra le migliori configurazioni del visibile nell'ambito del cinema americano contemporaneo. Nel corso di un'intervista con GQ, il regista della Pennsylvania ha parlato dei suoi film preferiti tra quelli che ha diretto. Spoiler: la lista non include Il sesto senso.

Old: M. Night Shyamalan e Gael García Bernal in una foto dal set

Chiedere a un regista i suoi film preferiti tra quelli che ha diretto è una domanda sempre estremamente interessante. In modo contrario alle aspettative, M. Night Shyamalan non ha incluso Il sesto senso nella lista dei suoi film preferiti tra quelli che ha realizzato. Il regista ha raccontato: "Quelli che sento più vicini al mio spirito sono Lady in the water, Unbreakable, The Visit e Old. In un certo senso, sono tutti film particolarmente lenti. Film del genere non sono stati contagiati da tutto ciò che sarebbe accaduto in seguito e presentano un bilanciamento perfetto tra tragedia e bizzarria".

L'aspetto di Lady in the water che attrae maggiormente M. Night Shyamalan, invece, consiste nel suo carattere un po' ispido e non perfettamente compiuto. De Il sesto senso, infine, il regista crede che sia un film con un'ottima idea di base e un buono sviluppo.

L'ultimo film diretto da M. Night Shyamalan (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Old) è uscito nelle sale italiane pochi giorni fa. Old si lega fortemente alla tematica del tempo, concetto cardine nella filmografia di M. Night Shyamalan e promette paure e riflessioni sul carattere effimero dell'esistenza umana.