M. Night Shyamalan trasforma Magic 8 Ball in una serie tv

M. Night Shyamalan ha annunciato che collaborerà con Brad Falchuk e Mattel per portare sugli schermi televisivi una serie ispirata a Magic 8 Ball.

Il popolare giocattolo permette di porre delle domande e di ricevere delle risposte semplicemente scuotendolo.

La nuova serie sovrannaturale

Lo show, secondo la descrizione ufficiale svelata online, si ispirerà proprio a Magic 8 Ball per proporre agli spettatori un dramma sovrannaturale che fonderà intensità psicologica e intrighi dal punto di vista culturale.

M. Night Shyamalan, che nel post su Instagram dell'annuncio del progetto ha rivelato che ci sta lavorando da alcuni anni, sarà impegnato nel progetto come regista, co-creatore e co-showrunner, mentre Falchuk ne sarà sceneggiatore, co-creatore e co-showrunner.

Magic 8 Ball è un marchio lanciato da Mattel 75 anni fa e ogni anno vengono vendute 1 milione di unità in tutto il mondo. Il giocattolo sfrutta la curiosità delle persone, il fascino del destino e diverte i suoi utilizzatori. Nel corso degli anni le 'palle magiche' sono apparse in film, show televisivi, video musicali e sono state citate anche in canzoni e opere letterarie.

Il prossimo film di Shyamalan

A maggio era stato annunciato che il filmmaker era al lavoro su Remain, in arrivo nelle sale americane il 23 ottobre 2026.

Il progetto viene descritto come un thriller sovrannaturale e dovrebbe avere come star Jake Gyllenhaal, affiancato da Phoebe Dynevor e Ashley Walters. Il film si basa su una storia originale co-creata da Shyamalan e dallo scrittore di bestseller Nicholas Sparks.

Recentemente M. Night Shyamalan aveva portato nelle sale Trap (di cui potete leggere la nostra recensione), in cui Josh Hartnett interpretava un padre che portava la figlia al concerto di una popolare popstar, nascondendo però un terribile segreto.