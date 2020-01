M. Night Shyamalan usa le pause gabinetto per testare il successo dei suoi film

M. Night Shyamalan ha un modo infallibile per testare il successo dei suoi film, contare quanti spettatori vanno in bagno durante le proiezioni test per capire quando un lavoro è davvero pronto.

M. Night Shyamalan usa le pause gabinetto come metodo infallibile per testare il successo dei suoi film. Shyamalan ha svelato che, quando proietta per la prima volta un film nei test, mostra quasi tutto il girato per misurare il grado di coinvolgimento degli spettatori. Una volta verificato che quasi tutti gli spettatori guardano il film senza alzarsi per andare in bagno, capisce che il film è pronto.

Il regista M. Night Shyamalan a lavoro sul set del film The Last Airbender

M. Night Shyamalan ha raccontato il suo metodo nel corso di un'ospitata al Late Night with Seth Myers spiegando:

"Proietti il premontato di un film, ed è davvero lungo. C'è ancora tutto dentro, non è montato correttamente. E circa 50 persone vanno in bagno durante la proiezione. A un certo punto si alzano ed escono. Allora proietti una versione rimodificata e usciranno in 30, poi 20 persone, poi 10 persone, poi 4 persone."

Servant, per Stephen King la serie di M. Night Shyamalan è "terrificante"

Il regista prosegue: "Quando il film è pronto solo in due usciranno per andare in bagno e di corsa, e usciranno camminando all'indietro per vedere lo schermo mentre vanno in bagno. La cosa interessante è che quando sei preso un film smetti di pensare a te stesso. E 500 persone dimenticano di aver bisogno di andare al gabinetto."