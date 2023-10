Trap: Josh Hartnett e Saleka protagonisti del nuovo film di M. Night Shyamalan

Svelati i primi nomi che sono entrati a far parte del cast del nuovo thriller del regista.

Secondo quanto rivelato da Film Updates, Josh Hartnett e Saleka saranno i protagonisti del prossimo film di M. Night Shyamalan, intitolato Trap.

Le riprese del film si stanno svolgendo in Canada. Shyamalan, che produce e finanzia da solo i suoi film, ha ottenuto un accordo provvisorio dalla SAG-AFTRA, che gli ha permesso di girare il film durante lo sciopero degli attori.

I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti, ma Shyamalan ha precedentemente descritto il film come un "thriller psicologico ambientato a un concerto". Saleka Shyamalan interpreterà una popstar il cui concerto è al centro della storia. Josh Hartnett interpreterà un padre che porta il figlio a un concerto e viene involontariamente coinvolto negli eventi circostanti.

Abbiamo visto recentemente Hartnett in Oppenheimer di Christopher Nolan al fianco di Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert De Niro e Florence Pugh. Prossimamente lo vedremo in Fight Or Flight di James Madigan accanto a Charithra Chandran e Julian Kostov.

Trap sarà il debutto di Saleka nel mondo della recitazione, dopo aver registrato alcune canzoni originali per Old, il film di suo padre del 2021, e per il suo show su Apple TV+ Servant.

L'ultimo film diretto da Shyamalan è stato Bussano alla porta, che ha incassato oltre 50 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è stato accolto da recensioni per lo più positive da parte della critica. Recentemente ha anche firmato un contratto pluriennale con la Warner Bros. e ha prodotto Caddo Lake di Celine Held e Logan George, il cui debutto è previsto per l'anno prossimo.