Trap: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan ha diretto svariati film che sono considerati grandi film, sia dal pubblico che dalla critica, tuttavia vi sono alcune opere del regista che non proprio apprezzate, per usare un eufemismo. In ogni caso, ogni volta che si apprende che Shyamalan, candidato all'Oscar, e autore di pellicole meravigliose come Il Sesto Senso del 1999, sta lavorando a un nuovo progetto, l'interesse nei suoi confronti cresce immancabilmente e il suo nuovo lavoro, Trap, non fa che confermare questa tendenza.

Il regista M. Night Shyamalan sul set di Signs

Al momento, le informazioni che abbiamo a disposizione sul prossimo film horror del cineasta sono piuttosto limitate, il che aggiunge un tocco di mistero accrescendo l'hype nei confronti del nuovo progetto di Shyamalan. Nonostante ciò, i dettagli rivelati sulla trama e sul cast del film sembrano promettenti e, senza ulteriori indugi, con questo articolo andremo ad esaminare quanto è stato svelato finora riguardo al nuovo lavoro del regista di origine indiana.

Quando uscirà Trap?

M. Night Shyamalan ePaul Giamatti sul set di Lady in the Water

Nel febbraio 2023, Entertainment Weekly ha riportato che il prossimo film di M. Night Shyamalan, intitolato semplicemente Trap, uscirà nelle sale il 2 agosto 2024. La notizia è stata diffusa poco dopo l'uscita dell'ultimo lungometraggio del regista, Bussano alla porta, attualmente disponibile in streaming su Prime Video.

Trap, la trama: un thriller che si svolge durante un concerto

Come al solito, per il momento M. Night Shyamalan sta riuscendo a tenere segreti tutti i dettagli relativi alla trama. Tuttavia, come riportato da Deadline nel giugno 2023, coloro che hanno partecipato a CineEurope hanno potuto vedere un messaggio pre-registrato del regista che descrive il film come un "thriller psicologico ambientato durante un concerto". Ovviamente, queste informazioni limitate e piuttosto approssimative non fanno altro che sollevare ulteriori interrogativi.

Il regista M. Night Shyamalan sul set del film E venne il giorno (The Happening)

Innanzitutto, che tipo di intrecci psicologici possiamo aspettarci da un film di questo tipo? Forse qualcosa di realistico come un criminale che trasforma un vasto pubblico in ostaggi, oppure anche qualcosa di più surreale, come un cantante con la capacità di controllare le menti delle persone con la sua voce? Il titolo, ovviamente, potrebbe essere anche un suggerimento relativo al genere di musica che sarà presente - dato che "trap" si riferisce al celebre stile di musica dance elettronica che ha guadagnato popolarità all'inizio degli anni 2010. Ad ogni modo, con queste premesse ogni fan della musica e dell'horror dovrebbe già essere entusiasta delle nuova pellicola del regista.

Josh Hartnett è il protagonista di Trap

Per quanto concerne il cast, i film di Shyamalan regalano quasi sempre al pubblico straordinarie performance da parte di attori di alto livello e sembra che sarà così anche per Trap. Secondo un'esclusiva di Film Updates, Josh Hartnett sarebbe stato contattato per recitare nel film, sancendo così la sua prima collaborazione con il cineasta. Il membro del cast di Oppenheimer, tuttavia, non è nuovo al genere horror: pensate che la star ha persino debuttato come attore nel settimo capitolo dei film di Halloween, Halloween 20 anni dopo del 1998, prima di guidare il cast di The Faculty, combattere i vampiri in Alaska in 30 giorni di buio del 2007 e interpretare un licantropo nella serie di successo di Showtime, Penny Dreadful.

Il regista M. Night Shyamalan a lavoro sul set del film The Last Airbender

Il nuovo film sarà anche una sorta di affare di famiglia per Shyamalan, poiché nel cast del film ci sarà anche la sua figlia maggiore, Saleka, nel suo debutto come attrice. Questa, in ogni caso, non è la sua prima collaborazione professionale con il padre: la 27enne è una talentuosa cantautrice R&B la cui musica è stata presentata in alcuni lavori di Shyamalan, in particolare nel film del 2021, Old, e nella serie Apple TV+ Servant, prodotta dal regista. Shyamalan ha anche diretto il video musicale del singolo del 2021 di Saleka intitolato "The Sky Cries".

Da un'idea di Shyamalan

Come confermato dall'articolo di EW, il cineasta è sia lo sceneggiatore che il regista di Trap, il che non dovrebbe sorprendere i fan e tutti coloro che hanno familiarità con il suo lavoro, visto che è stato coinvolto nel processo di scrittura della sceneggiatura di ogni film che ha diretto fino ad ora. Inoltre, è opportuno menzionare che Shyamalan ha scritto e/o prodotto alcuni film diretti da altri registi: ad esempio, ha scritto anonimamente la commedia romantica adolescenziale Kiss me e ha collaborato con Greg Brooker ad un amatissimo film per ragazzi del 1999, Stuart Little - un topolino in gamba, diretto da Rob Minkoff.

M. Night Shyamalan in feat. con Warnar Bros. Discovery

Old: M. Night Shyamalan sul set

Per diversi anni, M. Night Shyamalan ha considerato la Disney la sua casa - molti dei suoi film sono stati distribuiti sotto l'etichetta Touchstone del gigante dell'intrattenimento. Nel 2015, la sua interpretazione del genere thriller con la tecnica del found footage, The Visit, ha segnato la sua prima collaborazione con Universal, mentre Trap sarà la prima uscita di Shyamalan con la Warner Bros Discovery.

Secondo un articolo di Deadline, il film fa parte di un nuovo accordo pluriennale che ha firmato con il prestigioso studio all'inizio del 2023. A quanto pare, anche un'altra talentuosa figlia del regista, Ishana Shyamalan, sarebbe coinvolta con la Warner Bros. La ragazza, infatti, debutterà con un lungometraggio nel giugno 2024 con la sua prossima trasposizione del libro The Watchers di A.M. Shine, che avrà Dakota Fanning come protagonista. La regista ha precedentemente scritto e diretto episodi di Servant, è stata la direttrice delle riprese di suo padre in Old e ha anche girato vari videoclip per la sorella citata in precedenza, Saleka.

Un film... nuovo

Glass: Bruce Willis sul set insieme a M. Night Shyamalan

Notoriamente, la maggior parte dei film di M. Night Shyamalan traggono ispirazione dalla creatività di altri scrittori. Old è stato influenzato dalla graphic novel francese Sandcastle di Pierre-Oscar Lévy e Ferederik Peeters, mentre Bussano alla porta, sebbene abbia una conclusione diversa, trae ispirazione dal libro di Paul Tremblay. Tuttavia, Trap è un'eccezione a questa "tradizione" di Shyamalan, come rivelato dallo stesso regista durante una recente intervista di NME: