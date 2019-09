M. Night Shyamalan: in arrivo il nuovo volume dedicato al regista!

M Night Shyamalan è il protagonista del nuovo volume interamente dedicato da Maria Rosaria Borrelli alla sua filmografia.

Forse il più degno erede di Alfred Hitchcock e del Robert Wise de Gli Invasati, forse uno Spielberg con aspirazioni metafisiche, forse un regista talmente distante da certi canoni hollywoodiani da essere riuscito a conquistare il pubblico americano lavorando proprio su alcuni archetipi della cultura popolare USA (i fantasmi, gli alieni, gli eroi dei fumetti) in maniera del tutto personale e mai tentata in precedenza. Sia come sia, intorno alla figura di Manoj Nelliyattu Shyamalan, regista e scrittore meglio noto ai suoi fan come M. Night Shyamalan, c'è da tempo un fiorire di articoli, interventi e saggi che hanno approfondito i vari aspetti della sua ricca e sorprendente produzione cinematografica.

Ultimo volume in ordine di tempo è Raccontare la notte dell'anima - Il cinema di M. Night Shyamalan di Maria Rosaria Borrelli edito da Shatter Edizioni. Il volume, il più completo sinora nel panorama editoriale italiano, analizza l'intera carriera del regista di origini indiane trapiantato a Philadelphia: dalla pellicola d'esordio Praying with Anger al recente Glass. Autore di titoli di successo quali Il sesto senso, Unbreakable, Signs, The Village - oltre i recenti Split e Glass - Shyamalan è riuscito nel non semplice obbiettivo di coniugare l'anima commerciale del cinema di genere USA con quella autoriale delle sue storie. 340 pagine che analizzano approfonditamente temi, simboli e ricorrenze stilistiche del cinema di Shyamalan. Il tutto corredato da schede tecniche dei film, cenni biografici, dichiarazioni del regista e dei suoi collaboratori.

Raccontare la notte del'anima - Il cinema di M. Night Shyamalan è disponibile da Settembre 2019 nelle librerie e sui principali store online.