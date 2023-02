M. Night Shyamalan stringe un nuovo accordo con Warner Bros, con cui realizzerà Trap

M. Night Shyamalan ha stretto un nuovo accordo con Warner Bros Pictures Group che prevede la realizzazione di nuovi progetti, tra cui Trap, il prossimo lungometraggio che lo vedrà impegnato come regista.

Lo studio potrà quindi avere il diritto di prelazione sui progetti della casa di produzione Blinding Edge Pictures, con presidente Ashwin Rajan, che svilupperà progetti originali di cui il filmmaker sarà produttore e/o regista.

Trap sarà il nuovo progetto diretto da M. Night Shyamalan, in arrivo nelle sale americane il 2 agosto 2024.

Nell'accordo sembra rientrerà anche The Watchers, l'esordio alla regia della figlia del regista, Ishana Night Shyamalan, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi per un arrivo nei cinema previsto per il 7 giugno 2024.

Shyamalan ha dichiarato, commentando il nuovo accordo: "Dove scrivo e dirigo è la mia casa. Disney e Universal, dove ho realizzato la maggior parte dei miei film, saranno sempre casa e famiglia per me". Il regista ha poi sottolineato che Warner Bros ha scritto pagine importanti della storia del cinema e "recentemente ha riscoperto il suo amore e apprezzamento per i filmmaker, e l'impatto dell'esperienza cinematografica. Vinciamo tutti quando i film hanno successo in sala. Credo che David Zaslav, Michael De Luca e Pam Abdy si siano dedicati ai filmmaker unici e a riempire i cinema di tutto il mondo per i prossimi anni".