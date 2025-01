M. Il figlio del secolo da stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW: la trama dei primi due episodi

Da stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW, alle 21:15, Luca Marinelli si trasforma in Benito Mussolini per M. Il figlio del secolo, la serie tv tratta dal romanzo di Antonio Scurati: la trama delle prime due puntate.

Il momento è finalmente arrivato: M. Il figlio del secolo, la serie tv sulla nascita del fascismo, con Luca Marinelli, debutta stasera su Sky Atlantic, e in streaming su NOW, alle 21:15. Dopo essere stata presentata, in anteprima e Fuori Concorso, all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, la serie diretta dal regista due volte premio Bafta, Joe Wright, è finalmente pronta a mostrarsi al grande pubblico.

Tratta dal bestseller internazionale omonimo scritto da Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo (qui la nostra recensione) racconta gli anni che vanno dal 1919 al 1925, quelli, cioè, della nascita del movimento fascista, poi partito, che avrebbe radunato intorno a sè milioni di italiani in pochi anni. A interpretare il suo fondatore, poi Duce e dittatore sanguinario, Benito Musssolini, è un irriconoscibile Luca Marinelli.

La trama dei primi due episodi di M. Il figlio del secolo

Il 23 Marzo 1919 Benito Mussolini fonda i Fasci di Combattimento, il movimento che incarna il suo credo politico rivoluzionario. La conquista del consenso però è ancora lontana: i primi Fasci sono solo poche centinaia di reduci di guerra, storpi e disperati. Qualcuno, poi, prova a rubargli la scena: il poeta ed eroe di guerra Gabriele D'Annunzio occupa militarmente Fiume. Così Mussolini si butta sulle elezioni: vincono i vecchi compagni socialisti, ora nemici, lui non prende voti e viene arrestato.

Rimesso in libertà da sconfitto, Mussolini medita di lasciare la politica. Ma un'occasione inattesa gli fa cambiare idea: gli scioperi indetti dai socialisti, che paralizzano il Paese, inducono latifondisti e industriali a cercare l'aiuto dei fasci per riportare ordine con la forza. Il fascismo, nato per sollevare gli ultimi, rinnega operai e contadini e abbraccia la causa dei padroni e dei borghesi. E grazie ai nuovi alleati entra in parlamento.

Il cast

Non c'è soltanto Luca Marinelli: nel cast di M.Il figlio del secolo c'è anche Francesco Russo (Call My Agent - Italia), che interpreta Cesare Rossi; Barbara Chichiarelli (Favolacce) nei panni di Margherita Sarfatti; Benedetta Cimatti (Ricordi?) in quelli di Donna Rachele; Federico Majorana (Prisma) interpreta Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo (Baby) è invece Italo Balbo.

M. Il figlio del secolo, intervista a Luca Marinelli: "L'arte è una forma di resistenza contro le dittature"

E ancora: Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova) che interpreta Albino Volpi; Maurizio Lombardi (The Young Pope) nei panni di Emilio De Bono; Gianmarco Vettori (La Belva) in quelli di Dino Grandi; Gaetano Bruno (Doc - Nelle tue mani) che interpreta Giacomo Matteotti. Paolo Pierobon (Esterno notte) è Gabriele D'Annunzio; Elena Lietti (Siccità) è Velia Titta, moglie di Giacomo Matteotti; Gianluca Gobbi (Fabrizio De Andrè - Principe Libero) interpreta Cesare Maria de Vecchi; Gabriele Falsetta (Io sono l'amore) è Roberto Farinacci. Infine Vincenzo Nemolato (Supersex) che interpreta Vittorio Emanuele III.

M - Il figlio del Secolo o del perché è "una macchina che uccide i fascisti"

Scritta da Stefano Bises (Gomorra - La Serie) e Davide Serino, con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati insieme ad Antonio Scurati, la serie è diretta dal regista britannico Joe Wright (Orgoglio e Pregiudizio, Espiazione).

Collaborazione italo-francese, è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A. La distribuzione internazionale è di Fremantle.

M. Il figlio del secolo andrà in onda ogni venerdì sera alle 21:15 su Sky e NOW per quattro settimane.