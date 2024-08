Lupita Nyong'o ricorda Chadwick Boseman a 4 anni dalla morte: "Il dolore non passa mai"

Lupita Nyong'o ha voluto ricordare, a 4 anni dalla morte, il suo amico e collega Chadwick Boseman con un post sui social media.

La star di A Quiet Place e Black Panther ha accompagnato il suo ricordo con una foto in bianco e nero dell'attore che ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei fan e nel mondo del cinema.

L'emozionante ricordo

L'attrice Lupita Nyong'o ha rivolto il suo pensiero all'amico scrivendo: "Il dolore non finisce mai. Ma cambia. Si tratta di un passaggio, non di un posto dove rimanere. Il dolore non è un segno di debolezza, e nemmeno una mancanza di fede: è il prezzo dell'amore".

La star di A Quiet Place: Giorno 1 ha proseguito sottolineando: "Ricordando Chadwick Boseman. Per sempre".

Chadwick Boseman: il volto della storia afroamericana

Lupita, in occasione della promozione del film prequel della saga ideata da John Krasinski, aveva spiegato che durante le riprese pensava spesso a Boseman perché il personaggio che stava interpretando era alle prese con un cancro e, nonostante fosse consapevole di non avere speranze di una cura, stava lottando per sopravvivere all'invasione aliena. Al centro della trama c'erano Samira, interpretata da Lupita Nyong'o, e Joseph Quinn, che aveva la parte di Eric. I due personaggi non si conoscono e si ritrovano ad affrontare l'arrivo degli alieni nella città di New York.

Nel cast c'erano anche Alex Wolff, Denis O'Hare e Djimon Hounsou, al suo ritorno nella saga di A Quiet Place.

L'attrice aveva ricordato: "Psicologicamente ed emotivamente è stato complicato. Sta affrontando realmente la sua mortalità, ancora prima che inizi l'apocalisse e la sua vita le sta sfuggendo dalle mani".

Nyong'o aveva ammesso che la morte di Boseman, avvenuta nel 2020, l'aveva profondamente scossa.