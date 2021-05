Lupin parte 2: Netflix rilascia il trailer e svela la data di uscita dei nuovi episodi

A cinque mesi dal rilascio dei primi episodi di Lupin, Netflix ha condiviso il trailer della seconda parte della prima stagione, annunciandone anche la data di uscita: 11 giugno 2021.

Da quando è stato aggiunto nel catalogo Netflix, ovvero dallo scorso 8 gennaio, Lupin è stato in grado di conquistare gli abbonati alla piattaforma streaming, registrando ottimi numeri e spazzando via tutto lo scetticismo che aveva circondato la produzione dello show. Di conseguenza, è cresciuta anche la curiosità relativa al prosieguo della storia che vede protagonista Assane Diop, interpretato dall'attore francese Omar Sy. Il pubblico ha seguito infatti con passione la crescita del personaggio, dalla tremenda ed ingiusta perdita del padre a quando, ormai adulto, torna a Parigi per ottenere vendetta e giustizia, ispirandosi al romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, regalatogli a suo tempo dal padre.

Ebbene, come ha appena riportato Netflix sui social, l'attesa per i nuovi episodi di Lupin sta ormai per concludersi. Lo streamer ha infatti condiviso un trailer che contiene anche la data di uscita della seconda parte della prima stagione di Lupin, fissata per l'11 giugno 2021. In realtà, già nella giornata di ieri i più attenti avrebbero potuto intuirne la data di rilascio. Sugli account social di Netflix, infatti, era stata pubblicata un'immagine di Lupin e i fan della serie sono stati invitati a scovare l'indizio decisivo che però, contro ogni pronostico, non si nascondeva tra i palazzi di Parigi ma, bensì, nell'orario di pubblicazione del post, appunto le 11:06.

Lupin parte 2 sarà composto da altri cinque episodi, diretti questa volta da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight). Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La prima parte della serie tv è stata seguita da più di settanta milioni di persone, superando così La casa di carta nella categoria delle serie TV in lingua straniera.