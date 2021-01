Lupin III, la saga completa su Prime Video in streaming da oggi

Lupin III sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi in tutto il suo splendore: sulla piattaforma sono disponibili tutti gli episodi delle serie animate!

Lupin III sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi in tutto il suo splendore: sulla piattaforma sono disponibili tutti gli episodi delle serie animate e anche diversi film!

A disposizione degli utenti Amazon Prime, potremo vedere tutte le serie animate dedicate a Lupin. Primo tra tutti Le avventure di Lupin III, lo show realizzato anche da Hayao Miyazaki, esordio animato in cui Lupin III assieme ai compagni Jigen, infallibile cecchino, Goemon, abile spadaccino, riesce ad impadronirsi di grandiosi tesori e fortune attraverso colpi molto ingegnosi. Un vero e proprio colpo di fulmine, ormai cult per diverse generazioni. Composta da 23 episodi, è la serie animata che Monkey Punch amava di più e che riteneva più fedele allo spirito del suo manga.

Poster della serie tv Le avventure di Lupin III (1971)

Disponibile anche Le nuove avventure di Lupin III, la seconda serie realizzata e trasmessa in Giappone tra il 1977 e il 1980 per ben 155 episodi. In Italia la sigla è diventata famosa con il jingle Lupin, l'incorreggibile Lupin, cantata dagli Amici di Lupin. In arrivo anche Lupin, l'incorreggibile Lupin, terza serie animata composta da soli 50 episodi, arrivata nelle nostre televisioni nel 1987.

Su Prime arrivano anche Lupin III - The First, primo film di Lupin III in CGI che gira tutto intorno al leggendario Diario di Bresson, un oggetto del mistero che si lega anche al passato del nostro ladro preferito e Lupin III - Il film, la versione realizzata nel 2014 in live action per la regia di Ryūhei Kitamura.